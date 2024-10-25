Кремль будет внимательно следить за ходом избирательной кампании в Белоруссии

«Трудно переоценить роль Александра Григорьевича [Лукашенко] в развитии интеграционных процессов, и, конечно же, всем хорошо известны особые дружеские и доверительные отношения лидеров наших двух стран. Поэтому, конечно, мы будем очень внимательно следить за ходом избирательной кампании, и я уверен, что все будут в России поддерживать кандидатуру Александра Григорьевича», – сказал Песков, комментируя предстоящие выборы в Белоруссии.