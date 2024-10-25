Кремль будет внимательно следить за ходом избирательной кампании в Белоруссии
Президент России Владимир Путин высоко ценит роль главы Белоруссии Александра Лукашенко в развитии суверенной страны, Москва будет внимательно следить за ходом избирательной компании в союзном государстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Трудно переоценить роль Александра Григорьевича [Лукашенко] в развитии интеграционных процессов, и, конечно же, всем хорошо известны особые дружеские и доверительные отношения лидеров наших двух стран. Поэтому, конечно, мы будем очень внимательно следить за ходом избирательной кампании, и я уверен, что все будут в России поддерживать кандидатуру Александра Григорьевича», – сказал Песков, комментируя предстоящие выборы в Белоруссии.
Проведение выборов – абсолютно суверенное дело Белоруссии, подчеркнул пресс-секретарь главы государства. По его словам, в этом вопросе главное не поддержка России, а выбор, который сделает народ «братской Белоруссии». Москва знает, что Минск вынес необходимые уроки по итогам деструктивного вмешательства извне, заявил также Песков. Это, по его словам, является залогом неповторения подобных ситуаций в дальнейшем.
Нижняя палата белорусского парламента назначила дату выборов президента страны на 26 января 2025 г. 23 октября на полях саммита БРИКС Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой заявил о желании участвовать в выборах. 25 октября стало известно, что вторым кандидатом на пост президента Белоруссии станет лидер либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.