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Польша не рассматривает передачу Украине закупаемого в Южной Корее оружия

Ведомости

Польша не рассматривает передачу купленного у Сеула оружия Украине, сообщил президент страны Анджей Дуда в ходе визита в Южную Корею. Его слова передает Польское агентство печати.

«Не рассматривается сценарий, при котором мы передавали бы кому-либо оружие, которое недавно приобрели на миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков. Это оружие предназначено для служения безопасности и обороны Польши», – сказал он.

Дуда признался, что об этом просили украинские партнеры. По его словам, ответ был однозначный: у Польши нет возможности отдавать купленное оружие.

Во время визита в Южную Корею Дуда посетил заводы Rotem Hyundai, где производятся танки К2, в том числе для Польши. Глава государства пообщался с президентом компании Ли Ен Бэ, в ходе разговора он выразил надежду, что «в ближайшее время» будет подписано соглашение с Hyundai на производство танков К2 в Польше.

О возможном производстве К2 в Польше сообщал еще в июне глава министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. В июле 2022 г. был утвержден контракт на поставку южнокорейского оружия для польской армии, в том числе самолетов FA-50, танков К2 и гаубиц К9. Заказ на К2 разделен на два этапа: на первом Польша должна была закупить 180 машин, а на втором – более 800 единиц. Агентство Yonhap уточняет, что сумма сделки на поставку в Польшу 212 гаубиц К9, а также 218 ракетных установок Chunmoo составляет $5,9 млрд.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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