Польша не рассматривает передачу Украине закупаемого в Южной Корее оружия

О возможном производстве К2 в Польше сообщал еще в июне глава министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. В июле 2022 г. был утвержден контракт на поставку южнокорейского оружия для польской армии, в том числе самолетов FA-50, танков К2 и гаубиц К9. Заказ на К2 разделен на два этапа: на первом Польша должна была закупить 180 машин, а на втором – более 800 единиц. Агентство Yonhap уточняет, что сумма сделки на поставку в Польшу 212 гаубиц К9, а также 218 ракетных установок Chunmoo составляет $5,9 млрд.