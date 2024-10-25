Польша не рассматривает передачу Украине закупаемого в Южной Корее оружия
Польша не рассматривает передачу купленного у Сеула оружия Украине, сообщил президент страны Анджей Дуда в ходе визита в Южную Корею. Его слова передает Польское агентство печати.
«Не рассматривается сценарий, при котором мы передавали бы кому-либо оружие, которое недавно приобрели на миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков. Это оружие предназначено для служения безопасности и обороны Польши», – сказал он.
Дуда признался, что об этом просили украинские партнеры. По его словам, ответ был однозначный: у Польши нет возможности отдавать купленное оружие.
Во время визита в Южную Корею Дуда посетил заводы Rotem Hyundai, где производятся танки К2, в том числе для Польши. Глава государства пообщался с президентом компании Ли Ен Бэ, в ходе разговора он выразил надежду, что «в ближайшее время» будет подписано соглашение с Hyundai на производство танков К2 в Польше.
О возможном производстве К2 в Польше сообщал еще в июне глава министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. В июле 2022 г. был утвержден контракт на поставку южнокорейского оружия для польской армии, в том числе самолетов FA-50, танков К2 и гаубиц К9. Заказ на К2 разделен на два этапа: на первом Польша должна была закупить 180 машин, а на втором – более 800 единиц. Агентство Yonhap уточняет, что сумма сделки на поставку в Польшу 212 гаубиц К9, а также 218 ракетных установок Chunmoo составляет $5,9 млрд.