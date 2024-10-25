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В Кремле заявили об обилии «лживых вбросов» в американской прессе

Ведомости

В американской прессе в последнее время много «лживых вбросов» из-за чего в Кремле СМИ США больше не считают «авторитетными», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечая на вопрос об отношении к материалу The Wall Street Journal (WSJ) о передаче Россией йеменским повстанцам информации о судах.

«К сожалению, и в этом издании (WSJ – "Ведомости"), и в других американских изданиях так много лживых вбросов в последнее время, что мы не имеем привычки первым делом за кофе читать эти издания. И мы не воспринимаем их больше как авторитетные, говорящие только правду газеты», – рассказал Песков.

25 октября WSJ написала, что Россия якобы передавала йеменским хуситам спутниковые данные для ударов по торговым судам в Красном море. По словам одного из собеседников издания, данные передавались через членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые находились в Йемене. Это помогло повстанцам существенно «расширить масштабы своих ударов», утверждают собеседники WSJ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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