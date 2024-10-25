В Кремле заявили об обилии «лживых вбросов» в американской прессе

«К сожалению, и в этом издании (WSJ – "Ведомости"), и в других американских изданиях так много лживых вбросов в последнее время, что мы не имеем привычки первым делом за кофе читать эти издания. И мы не воспринимаем их больше как авторитетные, говорящие только правду газеты», – рассказал Песков.