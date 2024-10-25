В Кремле заявили об обилии «лживых вбросов» в американской прессе
В американской прессе в последнее время много «лживых вбросов» из-за чего в Кремле СМИ США больше не считают «авторитетными», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечая на вопрос об отношении к материалу The Wall Street Journal (WSJ) о передаче Россией йеменским повстанцам информации о судах.
«К сожалению, и в этом издании (WSJ – "Ведомости"), и в других американских изданиях так много лживых вбросов в последнее время, что мы не имеем привычки первым делом за кофе читать эти издания. И мы не воспринимаем их больше как авторитетные, говорящие только правду газеты», – рассказал Песков.
25 октября WSJ написала, что Россия якобы передавала йеменским хуситам спутниковые данные для ударов по торговым судам в Красном море. По словам одного из собеседников издания, данные передавались через членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые находились в Йемене. Это помогло повстанцам существенно «расширить масштабы своих ударов», утверждают собеседники WSJ.