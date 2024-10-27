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Лавров: Россия ценит усилия Китая по разрешению конфликта на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин подтвердил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, что Москва ценит стремление Пекина по поиску путей мирного урегулирования российско-украинского конфликта, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Подтвердил Владимир Владимирович [Путин], что мы ценим стремление Китая, Бразилии, других наших стратегических партнеров из глобального юга, искать мирные пути урегулирования этого конфликта. <...> Мы, как президент Путин подтвердил, к переговорам готовы», – сказал Лавров.

Министр добавил, что президент России вновь напомнил об отказе украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров.

18 октября президент России в ходе встречи с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что Москва ознакомилась с предложениями с предложениями других стран по мирному урегулирования конфликта на Украине только после их опубликования. Он сообщил, что китайские и бразильские предложения могут быть хорошей базой для попыток поиска мира.

В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий. 23 октября этого года Си Цзиньпин в ходе расширенного заседания на 16-м саммите БРИКС в Казани призвал не допустить эскалации украинского конфликта на третьи страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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