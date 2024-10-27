Лавров: Россия ценит усилия Китая по разрешению конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин подтвердил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, что Москва ценит стремление Пекина по поиску путей мирного урегулирования российско-украинского конфликта, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Подтвердил Владимир Владимирович [Путин], что мы ценим стремление Китая, Бразилии, других наших стратегических партнеров из глобального юга, искать мирные пути урегулирования этого конфликта. <...> Мы, как президент Путин подтвердил, к переговорам готовы», – сказал Лавров.
Министр добавил, что президент России вновь напомнил об отказе украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров.
18 октября президент России в ходе встречи с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что Москва ознакомилась с предложениями с предложениями других стран по мирному урегулирования конфликта на Украине только после их опубликования. Он сообщил, что китайские и бразильские предложения могут быть хорошей базой для попыток поиска мира.
В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий. 23 октября этого года Си Цзиньпин в ходе расширенного заседания на 16-м саммите БРИКС в Казани призвал не допустить эскалации украинского конфликта на третьи страны.