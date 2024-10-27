Лавров: Россия ценит усилия Китая по разрешению конфликта на Украине

18 октября президент России в ходе встречи с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что Москва ознакомилась с предложениями с предложениями других стран по мирному урегулирования конфликта на Украине только после их опубликования. Он сообщил, что китайские и бразильские предложения могут быть хорошей базой для попыток поиска мира.