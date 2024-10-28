Правящая коалиция в Японии не получила большинства мест на выборах в парламенте
Правящая коалиция в Японии набрала 215 мест из 465 на выборах в палату представителей, сообщает NHK.
В коалицию входит Либерально-демократическая партия (ЛДП) и правоцентристская партия «Комэйто». ЛДП получила 191 место, «Комэйто» – 24. Оппозиции достались 250 оставшихся мандатов.
Главой Либерально-демократической партии Японии является Исиба. Он был избран 102-м премьер-министром страны на пленарном заседании нижней палаты парламента, сообщило издание The Asahi Shimbun в начале октября. В этот же день Император Японии Нарухито утвердил новый состав правительства страны, предложенный Исибой.