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Правящая коалиция в Японии не получила большинства мест на выборах в парламенте

Ведомости

Правящая коалиция в Японии набрала 215 мест из 465 на выборах в палату представителей, сообщает NHK.

В коалицию входит Либерально-демократическая партия (ЛДП) и правоцентристская партия «Комэйто». ЛДП получила 191 место, «Комэйто» – 24. Оппозиции достались 250 оставшихся мандатов.

По данным NHK, после выборов председатель избирательной комиссии ЛДП Синдзиро Коидзуми объявил, что подал премьер-министру Сигэру Исибе прошение об отставке, заявив, что хочет взять на себя ответственность за поражение на выборах в палату представителей. Его отставка была принята.

Главой Либерально-демократической партии Японии является Исиба. Он был избран 102-м премьер-министром страны на пленарном заседании нижней палаты парламента, сообщило издание The Asahi Shimbun в начале октября. В этот же день Император Японии Нарухито утвердил новый состав правительства страны, предложенный Исибой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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