Правящая коалиция в Японии не получила большинства мест на выборах в парламенте

По данным NHK, после выборов председатель избирательной комиссии ЛДП Синдзиро Коидзуми объявил, что подал премьер-министру Сигэру Исибе прошение об отставке, заявив, что хочет взять на себя ответственность за поражение на выборах в палату представителей. Его отставка была принята.