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Коалиция экс-премьера Болгарии Бойко Борисова победила на парламентских выборах

Ведомости

Коалиция партий «Граждане за европейское развитие Болгарии» и «Союз демократических сил» бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова победила на парламентских выборах с результатом в 26,08% голосов, передает телеканал Nova.

Второе место заняла коалиция партии «Продолжаем перемены» и объединения «Демократическая Болгария» с 14,76% голосов. На третьем месте оказалась партия «Возрождение», набрав 13,81% голосов. Данное политическое объединение выступает за нормализацию отношений с Россией.

Прошедшие выборы стали седьмыми за последние три года в стране. На протяжении нескольких лет ключевые политические силы не могут договориться между собой и сформировать стабильно работающее правительство. В связи с этим, отмечает телеканал, эксперты не исключают в будущем очередного провала переговоров партий и проведения восьмых внеочередных выборов в 2025 г.

Борисов также высказался по этому поводу. По его словам, будет непросто сформировать правительство в таких условиях, сообщает Болгарское национальное телевидение.

«Парламент – это математика, и количество партий в нем имеет большое значение, поэтому если сейчас туда придут все эти партии, я уверен, правительства у нас так и не будет», – заявил политик (цитата по «Интерфаксу»).

Экс-премьер также подчеркнул, что коалиция ГЕРБ-СДС одержала победу на выборах и в рамках коалиционных переговоров готова сотрудничать со всеми партиями, кроме «Возрождения» (патриоты, евроскептики), с которой у ГЕРБ-СДС имеются серьезные разногласия.

10 января «Ведомости» писали об организации избирательного участка для граждан РФ в Болгарии на территории посольства Софии на время выборов президента России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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