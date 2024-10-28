Коалиция экс-премьера Болгарии Бойко Борисова победила на парламентских выборах
Коалиция партий «Граждане за европейское развитие Болгарии» и «Союз демократических сил» бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова победила на парламентских выборах с результатом в 26,08% голосов, передает телеканал Nova.
Второе место заняла коалиция партии «Продолжаем перемены» и объединения «Демократическая Болгария» с 14,76% голосов. На третьем месте оказалась партия «Возрождение», набрав 13,81% голосов. Данное политическое объединение выступает за нормализацию отношений с Россией.
Прошедшие выборы стали седьмыми за последние три года в стране. На протяжении нескольких лет ключевые политические силы не могут договориться между собой и сформировать стабильно работающее правительство. В связи с этим, отмечает телеканал, эксперты не исключают в будущем очередного провала переговоров партий и проведения восьмых внеочередных выборов в 2025 г.
Борисов также высказался по этому поводу. По его словам, будет непросто сформировать правительство в таких условиях, сообщает Болгарское национальное телевидение.
«Парламент – это математика, и количество партий в нем имеет большое значение, поэтому если сейчас туда придут все эти партии, я уверен, правительства у нас так и не будет», – заявил политик (цитата по «Интерфаксу»).
Экс-премьер также подчеркнул, что коалиция ГЕРБ-СДС одержала победу на выборах и в рамках коалиционных переговоров готова сотрудничать со всеми партиями, кроме «Возрождения» (патриоты, евроскептики), с которой у ГЕРБ-СДС имеются серьезные разногласия.
10 января «Ведомости» писали об организации избирательного участка для граждан РФ в Болгарии на территории посольства Софии на время выборов президента России.