Коалиция экс-премьера Болгарии Бойко Борисова победила на парламентских выборах

Прошедшие выборы стали седьмыми за последние три года в стране. На протяжении нескольких лет ключевые политические силы не могут договориться между собой и сформировать стабильно работающее правительство. В связи с этим, отмечает телеканал, эксперты не исключают в будущем очередного провала переговоров партий и проведения восьмых внеочередных выборов в 2025 г.