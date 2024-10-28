The Times of India: Моди подарил Путину картину в технике сохраи
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину картину в технике сохраи, сообщает издание The Times of India со ссылкой на источники. Он сделал этот подарок на саммите БРИКС.
«Известные своим использованием натуральных пигментов и простых инструментов, картины сохраи запечатлевают сложные узоры с помощью кистей, сделанных из веток и соломы», – говорится в публикации.
При создании картины на белой глине с помощью кистей, палочек и пальцев создаются узоры.
Моди вручил подарки и другим лидерам стран, которые присутствовали на саммите в Казани. Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил вазу из морских ракушек, а президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев – картину «Варли».
Саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. На него были приглашены лидеры 38 стран, в итоге в саммите приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций. В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет и Эфиопия.