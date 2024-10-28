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The Times of India: Моди подарил Путину картину в технике сохраи

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину картину в технике сохраи, сообщает издание The Times of India со ссылкой на источники. Он сделал этот подарок на саммите БРИКС.

«Известные своим использованием натуральных пигментов и простых инструментов, картины сохраи запечатлевают сложные узоры с помощью кистей, сделанных из веток и соломы», – говорится в публикации.

При создании картины на белой глине с помощью кистей, палочек и пальцев создаются узоры.

Моди вручил подарки и другим лидерам стран, которые присутствовали на саммите в Казани. Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил вазу из морских ракушек, а президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев – картину «Варли».

Саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. На него были приглашены лидеры 38 стран, в итоге в саммите приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций. В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет и Эфиопия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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