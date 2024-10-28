Песков отказался комментировать оценку армии РФ как самой сильной

Рейтинг составлен на основе опроса 17 000 человек со всего мира, он проводился с 22 марта по 23 мая. Участники опроса оценивали, ассоциируют ли они представленные характеристики с определенной страной, всего этих характеристик было 73. После этого портал, опираясь на балльную систему, подсчитал общий рейтинг государств.