Песков отказался комментировать оценку армии РФ как самой сильной
В Кремле не знают, о каких критериях идет речь при оценке российской армии как самой сильной в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.
«Мы не специалисты, чтобы реагировать на эту новость. Мы не знаем, о каких критериях ведется речь, на основаниях каких данных составлялся этот рейтинг. Поэтому нам нечего сказать», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о рейтинге американских аналитиков.
Портал U.S. News and World Report опубликовал рейтинг сильнейших вооруженных сил в мире, согласно которому Россия находится на первом месте. Вторую строчку занимают ВС США, а третью – армия Израиля. В пятерку сильнейших вошли Китай и Южная Корея, а в десятку – Иран, Великобритания, Украина, Германия и Турция.
Рейтинг составлен на основе опроса 17 000 человек со всего мира, он проводился с 22 марта по 23 мая. Участники опроса оценивали, ассоциируют ли они представленные характеристики с определенной страной, всего этих характеристик было 73. После этого портал, опираясь на балльную систему, подсчитал общий рейтинг государств.