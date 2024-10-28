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Песков отказался комментировать оценку армии РФ как самой сильной

Ведомости

В Кремле не знают, о каких критериях идет речь при оценке российской армии как самой сильной в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Мы не специалисты, чтобы реагировать на эту новость. Мы не знаем, о каких критериях ведется речь, на основаниях каких данных составлялся этот рейтинг. Поэтому нам нечего сказать», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о рейтинге американских аналитиков.

Портал U.S. News and World Report опубликовал рейтинг сильнейших вооруженных сил в мире, согласно которому Россия находится на первом месте. Вторую строчку занимают ВС США, а третью – армия Израиля. В пятерку сильнейших вошли Китай и Южная Корея, а в десятку – Иран, Великобритания, Украина, Германия и Турция.

Рейтинг составлен на основе опроса 17 000 человек со всего мира, он проводился с 22 марта по 23 мая. Участники опроса оценивали, ассоциируют ли они представленные характеристики с определенной страной, всего этих характеристик было 73. После этого портал, опираясь на балльную систему, подсчитал общий рейтинг государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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