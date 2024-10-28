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Япония направит Украине $3 млрд за счет доходов от активов России

Ведомости

Правительство Японии приняло решение предоставить кредит Украине в размере 471,9 млрд иен ($3 млрд), сообщает агентство Kyodo. Предполагается, что средства Киеву предоставят за счет доходов от замороженных активов России.

«G7 уже согласилась предоставить помощь, и был опубликован документ, объясняющий детали, включая сумму кредита каждой страны», – говорится в публикации.

12 июня лидеры стран G7 приняли решение о выделении Киеву $50 млрд до конца этого года за счет прибыли от российских замороженных активов. Евросоюз и США выделят Украине по около $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада.

«Большая семерка» заморозила активы ЦБ РФ на сумму около $280 млрд. Основная часть средств находится в Европе, где они будут приносить от $3 млрд до $5 млрд прибыли в год. Кредиты Украине будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных средств.

Газета Nikkei Asia со ссылкой на источники сообщала, что страны G7 планируют оставить российские активы замороженными и после завершения конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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