Япония направит Украине $3 млрд за счет доходов от активов России
Правительство Японии приняло решение предоставить кредит Украине в размере 471,9 млрд иен ($3 млрд), сообщает агентство Kyodo. Предполагается, что средства Киеву предоставят за счет доходов от замороженных активов России.
«G7 уже согласилась предоставить помощь, и был опубликован документ, объясняющий детали, включая сумму кредита каждой страны», – говорится в публикации.
12 июня лидеры стран G7 приняли решение о выделении Киеву $50 млрд до конца этого года за счет прибыли от российских замороженных активов. Евросоюз и США выделят Украине по около $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада.
«Большая семерка» заморозила активы ЦБ РФ на сумму около $280 млрд. Основная часть средств находится в Европе, где они будут приносить от $3 млрд до $5 млрд прибыли в год. Кредиты Украине будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных средств.
Газета Nikkei Asia со ссылкой на источники сообщала, что страны G7 планируют оставить российские активы замороженными и после завершения конфликта на Украине.