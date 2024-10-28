В Тбилиси начался митинг против итогов парламентских выборов

Первенство на них досталось, по данным Центризбиркома, правящей партии «Грузинская мечта». Тем не менее президент страны Саломе Зурабишвили считает победу сфабрикованной и призывает своих сторонников выйти на улицу с тем, чтобы выразить протест. В своей речи она также назвала действующее правительство нелегитимным. Западные силы поддерживают политика в этом вопросе.