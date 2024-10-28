В Тбилиси начался митинг против итогов парламентских выборов
В Тбилиси перед зданием парламента начинается митинг оппозиции, представители которой не согласны с итогами прошедших выборов в парламент, передает ТАСС.
Первенство на них досталось, по данным Центризбиркома, правящей партии «Грузинская мечта». Тем не менее президент страны Саломе Зурабишвили считает победу сфабрикованной и призывает своих сторонников выйти на улицу с тем, чтобы выразить протест. В своей речи она также назвала действующее правительство нелегитимным. Западные силы поддерживают политика в этом вопросе.
28 октября «Ведомости» писали о подготовке грузинских силовиков к митингу. МВД перебросило спецназ к зданию парламента. Митинг в Тбилиси запланирован на 19:00 по местному времени. Перед началом организаторы собирают сцену, с которой представители оппозиции будут обращаться к протестующим.