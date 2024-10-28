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В Тбилиси начался митинг против итогов парламентских выборов

Ведомости

В Тбилиси перед зданием парламента начинается митинг оппозиции, представители которой не согласны с итогами прошедших выборов в парламент, передает ТАСС.

Первенство на них досталось, по данным Центризбиркома, правящей партии «Грузинская мечта». Тем не менее президент страны Саломе Зурабишвили считает победу сфабрикованной и призывает своих сторонников выйти на улицу с тем, чтобы выразить протест. В своей речи она также назвала действующее правительство нелегитимным. Западные силы поддерживают политика в этом вопросе.

28 октября «Ведомости» писали о подготовке грузинских силовиков к митингу. МВД перебросило спецназ к зданию парламента. Митинг в Тбилиси запланирован на 19:00 по местному времени. Перед началом организаторы собирают сцену, с которой представители оппозиции будут обращаться к протестующим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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