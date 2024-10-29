Кремль оценивает Примакова как легендарного человека

29 октября этого года исполняется 95 лет со дня рождения Примакова. Он родился 29 октября 1929 г. Политик работал премьер-министром после дефолта, с сентября 1998 г. по май 1999 г. При его руководстве правительству удалось преодолеть ряд последствий финансового кризиса, писали «Ведомости».