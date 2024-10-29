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Кремль оценивает Примакова как легендарного человека

Ведомости

Евгений Примаков был легендарным человеком, его вклад в развитие страны огромен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[В Кремле] оценивают [Примакова] как легендарного человека, который внес огромный вклад – его трудно преувеличить – в развитие нашей страны, в формирование внешней политики нашей страны, в формирование действительно суверенной линии, самостоятельной, независимой», – сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что президент Владимир Путин относился к нему с огромным уважением.

29 октября этого года исполняется 95 лет со дня рождения Примакова. Он родился 29 октября 1929 г. Политик работал премьер-министром после дефолта, с сентября 1998 г. по май 1999 г. При его руководстве правительству удалось преодолеть ряд последствий финансового кризиса, писали «Ведомости».

Во внешней политике в историю вошел «разворот над Атлантикой» самолета Примакова во время сербского кризиса 24 марта 1999 г. Тогда премьер, узнав от вице-президента США Альберта Гора о решении НАТО бомбить Югославию, отменил визит в США и вернулся в Москву.

Примаков умер 26 июня 2015 г. Ему было 86 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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