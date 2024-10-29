Кремль оценивает Примакова как легендарного человека
Евгений Примаков был легендарным человеком, его вклад в развитие страны огромен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«[В Кремле] оценивают [Примакова] как легендарного человека, который внес огромный вклад – его трудно преувеличить – в развитие нашей страны, в формирование внешней политики нашей страны, в формирование действительно суверенной линии, самостоятельной, независимой», – сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля добавил, что президент Владимир Путин относился к нему с огромным уважением.
29 октября этого года исполняется 95 лет со дня рождения Примакова. Он родился 29 октября 1929 г. Политик работал премьер-министром после дефолта, с сентября 1998 г. по май 1999 г. При его руководстве правительству удалось преодолеть ряд последствий финансового кризиса, писали «Ведомости».
Во внешней политике в историю вошел «разворот над Атлантикой» самолета Примакова во время сербского кризиса 24 марта 1999 г. Тогда премьер, узнав от вице-президента США Альберта Гора о решении НАТО бомбить Югославию, отменил визит в США и вернулся в Москву.
Примаков умер 26 июня 2015 г. Ему было 86 лет.