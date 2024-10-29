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В Кремле назвали обвинения России в фейках об ураганах в США голословными

Ведомости

Кремль отверг обвинения со стороны США в распространении Россией, Китаем и Кубой фейков во время двух последних ураганов. Такие утверждения голословны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Пескова спросили, знаком ли он с сообщениями о якобы распространении РФ фейков, в том числе, о том, что власти не предоставляют компенсаций пострадавшим от ураганов. Пресс-секретарь президента ответил, что в Кремле ежедневно видят «самые разные обвинения» против России, Ирана, Кореи, Кубы и т.д.

 «Это уже какое-то излюбленное упражнение, которое выполняется уже как ритуальное упражнение – во всем нужно в первую очередь обвинить Россию. При этом, очевидно, что ни разу, сколь либо аргументированных обвинений не было, которые каким-то образом не то, чтобы доказывали, но хотя бы пытались подтвердить, что речь может действительно идти о России. Поэтому это ни что иное как голословные обвинения. Мы их абсолютно отвергаем», – ответил представитель Кремля.

Песков добавил, что завидная регулярность и многообразие обвинений постепенно заставляет относиться к ним с иронией.

Накануне CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Россия, Китай и Куба якобы распространяли дезинформацию о мерах правительства США по ликвидации последствий ураганов «Хелен» и «Милтон». Президент США Джо Байден запросил у своей команды меморандум о цифровом ответе федерального правительства, а высокопоставленные американские чиновники поручили группам по связям с общественностью в федеральных агентствах увеличить число публикаций в соцсетях с правительственных аккаунтов с фотографиями, иллюстрирующими расчистку завалов и распределение помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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