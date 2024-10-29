В Кремле назвали обвинения России в фейках об ураганах в США голословными
Кремль отверг обвинения со стороны США в распространении Россией, Китаем и Кубой фейков во время двух последних ураганов. Такие утверждения голословны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Пескова спросили, знаком ли он с сообщениями о якобы распространении РФ фейков, в том числе, о том, что власти не предоставляют компенсаций пострадавшим от ураганов. Пресс-секретарь президента ответил, что в Кремле ежедневно видят «самые разные обвинения» против России, Ирана, Кореи, Кубы и т.д.
«Это уже какое-то излюбленное упражнение, которое выполняется уже как ритуальное упражнение – во всем нужно в первую очередь обвинить Россию. При этом, очевидно, что ни разу, сколь либо аргументированных обвинений не было, которые каким-то образом не то, чтобы доказывали, но хотя бы пытались подтвердить, что речь может действительно идти о России. Поэтому это ни что иное как голословные обвинения. Мы их абсолютно отвергаем», – ответил представитель Кремля.
Песков добавил, что завидная регулярность и многообразие обвинений постепенно заставляет относиться к ним с иронией.
Накануне CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Россия, Китай и Куба якобы распространяли дезинформацию о мерах правительства США по ликвидации последствий ураганов «Хелен» и «Милтон». Президент США Джо Байден запросил у своей команды меморандум о цифровом ответе федерального правительства, а высокопоставленные американские чиновники поручили группам по связям с общественностью в федеральных агентствах увеличить число публикаций в соцсетях с правительственных аккаунтов с фотографиями, иллюстрирующими расчистку завалов и распределение помощи.