В Кремле назвали обвинения России в фейках об ураганах в США голословными

«Это уже какое-то излюбленное упражнение, которое выполняется уже как ритуальное упражнение – во всем нужно в первую очередь обвинить Россию. При этом, очевидно, что ни разу, сколь либо аргументированных обвинений не было, которые каким-то образом не то, чтобы доказывали, но хотя бы пытались подтвердить, что речь может действительно идти о России. Поэтому это ни что иное как голословные обвинения. Мы их абсолютно отвергаем», – ответил представитель Кремля.