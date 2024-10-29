Путин не планирует встречаться с министром иностранных дел КНДР

Поездка главы МИД КНДР в Россию проходит в рамках стратегического диалога, уточнили в посольстве. Договоренность об его активизации была достигнута во время встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в июне этого года. Тогда стороны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами.