Путин не планирует встречаться с министром иностранных дел КНДР
Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Цон Хи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, в графике у президента нет такой встречи», – сказал он во время брифинга.
28 октября глава внешнеполитического ведомства КНДР встретилась с послом России в стране Александром Мацегорой, сообщили в диппредставительстве. Цой во главе северокорейской делегации отправилась в Москву с официальным визитом.
Поездка главы МИД КНДР в Россию проходит в рамках стратегического диалога, уточнили в посольстве. Договоренность об его активизации была достигнута во время встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в июне этого года. Тогда стороны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами.
24 октября Госдума единогласно ратифицировала договор. Согласно тексту документа, в случае угрозы вооруженной агрессии в отношении одной из сторон Россия и КНДР должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи». Ст. 4 прямо предусматривает, что в случае вооруженного нападения на одну из стран другая должна оказать военную и иную помощь «всеми имеющимися средствами».