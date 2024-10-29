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Путин не планирует встречаться с министром иностранных дел КНДР

Ведомости

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Цон Хи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, в графике у президента нет такой встречи», – сказал он во время брифинга.

28 октября глава внешнеполитического ведомства КНДР встретилась с послом России в стране Александром Мацегорой, сообщили в диппредставительстве. Цой во главе северокорейской делегации отправилась в Москву с официальным визитом.

Поездка главы МИД КНДР в Россию проходит в рамках стратегического диалога, уточнили в посольстве. Договоренность об его активизации была достигнута во время встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в июне этого года. Тогда стороны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами.

24 октября Госдума единогласно ратифицировала договор. Согласно тексту документа, в случае угрозы вооруженной агрессии в отношении одной из сторон Россия и КНДР должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи». Ст. 4 прямо предусматривает, что в случае вооруженного нападения на одну из стран другая должна оказать военную и иную помощь «всеми имеющимися средствами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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