В Россию бессрочно закрыт въезд для 131 гражданина Австралии
Россия бессрочно закрыла въезд для 131 гражданина Австралии из-за антироссийских настроений, говорится в сообщении МИД РФ.
Как отметили в ведомстве, въезд закрывается для граждан Австралии из числа представителей военно-промышленного комплекса, журналистов и общественных деятелей, «формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня».
«С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена», – сообщили в ведомстве.
29 октября российский МИД также запретил въезд девяти гражданам Новой Зеландии из числа руководства местного минобороны. В ведомстве добавили, что и для Новой Зеландии актуализация «стоп-листа» будет продолжена.