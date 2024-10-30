Блинкен и Ермак обсудили дальнейшие «дипломатические мероприятия» на Украине
На встрече в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудили военную поддержку Украины и планы по организации будущих конференций. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллера.
Как уточняется в заявлении, на встрече обсудили предстоящие конференции в поддержку «формулы мира» Зеленского. Энтони Блинкен заявил о неизменной поддержке суверенитета Украины и «справедливого и прочного мира на основе устава ООН».
Ермак во вторник встретился и с советником по нацбезопасности Белого дома Джейком Салливаном. В своем Telegram-канале он отметил, что на встрече обсуждали вопросы мира, помощи Украине и «усиление давления на союзников Москвы».
27 октября Ермак заявлял об ожидании президентских выборов на Украине сразу после окончания конфликта. До тех пор пока на Украине действует военное положение, в стране запрещено проведение выборов президента. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г.