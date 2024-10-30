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Блинкен и Ермак обсудили дальнейшие «дипломатические мероприятия» на Украине

Ведомости

На встрече в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудили военную поддержку Украины и планы по организации будущих конференций. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллера.

Как уточняется в заявлении, на встрече обсудили предстоящие конференции в поддержку «формулы мира» Зеленского. Энтони Блинкен заявил о неизменной поддержке суверенитета Украины и «справедливого и прочного мира на основе устава ООН».

Ермак во вторник встретился и с советником по нацбезопасности Белого дома Джейком Салливаном. В своем Telegram-канале он отметил, что на встрече обсуждали вопросы мира, помощи Украине и «усиление давления на союзников Москвы».

27 октября Ермак заявлял об ожидании президентских выборов на Украине сразу после окончания конфликта. До тех пор пока на Украине действует военное положение, в стране запрещено проведение выборов президента. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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