NYT сообщила об ударе Израиля по космическому центру в Иране

Снимки были сделаны спутником в марте и 29 октября. Сравнивая их, научный сотрудник Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц отметил, что ЦАХАЛ «разбомбила центральное здание, которое было связано с производством ракет на твердом топливе». По словам Хинца, в центре изготавливали твердотопливные ракетные двигатели, которые могут применяться в космических технологиях, но также широко используются в баллистических ракетах. По его словам, он «с высокой долей уверенности» может утверждать, что на объекте велось массовое производство баллистических ракет средней дальности, которые могли быть использованы для нанесения ударов по Израилю.