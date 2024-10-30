NYT сообщила об ударе Израиля по космическому центру в Иране
В ходе атаки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Иран 26 октября был нанесен удар по космическому центру «Шахруд» в провинции Семнан, сообщает The New York Times (NYT).
По данным издания, центр принадлежит Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об атаке на предприятие по производству ракет свидетельствуют новые спутниковые снимки.
Снимки были сделаны спутником в марте и 29 октября. Сравнивая их, научный сотрудник Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц отметил, что ЦАХАЛ «разбомбила центральное здание, которое было связано с производством ракет на твердом топливе». По словам Хинца, в центре изготавливали твердотопливные ракетные двигатели, которые могут применяться в космических технологиях, но также широко используются в баллистических ракетах. По его словам, он «с высокой долей уверенности» может утверждать, что на объекте велось массовое производство баллистических ракет средней дальности, которые могли быть использованы для нанесения ударов по Израилю.
В ночь на 26 октября ВВС Израиля ударили ракетами по военным объектам Ирана. на следующий день Axios со ссылкой на источники сообщило, что атака Израиля вывела из строя критически важный компонент иранской программы по созданию баллистических ракет. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Удары стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.
По информации трех источников в Израиле, атака вывела из строя 12 планетарных смесителей, которые используются для производства твердого топлива в баллистических ракетах большой дальности. Отмечалось, что удар парализует возможности Ирана по производству ракет. Восстановление оборудования может занять не менее года.