Песков назвал неприемлемым задержание российских журналистов в США
Задержание журналистов «Известий», прибывших в США для освещения президентских выборов, неприемлемо, Кремль рассчитывает получить более подробную информацию по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
«Подобное отношение к журналистам, конечно, не красят власти США, тем более после выполнения всех формальностей, всех процедур, получения всех разрешений на въезд. Такое отношение к журналистам, конечно, противоречит, наверное, принципам свободы СМИ», – сказал Песков
Журналистов задержали в аэропорту в ночь на 29 октября по местному времени. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что визу оператора «Известий» аннулировали, а в переходе границы − отказали. По ее словам, журналисты имели при себе весь необходимый пакет документов, включая разрешения и визы. Российское посольство в Вашингтоне о задержании журналистов из РФ власти США не уведомили.