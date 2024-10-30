Песков назвал неприемлемым задержание российских журналистов в США

Журналистов задержали в аэропорту в ночь на 29 октября по местному времени. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что визу оператора «Известий» аннулировали, а в переходе границы − отказали. По ее словам, журналисты имели при себе весь необходимый пакет документов, включая разрешения и визы. Российское посольство в Вашингтоне о задержании журналистов из РФ власти США не уведомили.