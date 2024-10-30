В Кремле назвали прошедшую тренировку сил ядерного сдерживания регулярной

Тренировка стратегических сил сдерживания была проведена в РФ 29 октября. В ходе мероприятия состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет, командование велось из Национального центра управления обороной. Министр обороны Андрей Белоусов во время доклада Путину сообщил, что в рамках тренировки отрабатываются задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.