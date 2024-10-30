В Кремле назвали прошедшую тренировку сил ядерного сдерживания регулярной
Проведенная Россией 29 октября тренировка сил ядерного сдерживания является одной из регулярных, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это действительно одна из регулярных тренировок. И конечно, существует определенный механизм уведомления соответствующих стран о таких пусках», – ответил Песков на вопрос журналистов, сообщила ли Россия НАТО о проведении тренировки заранее.
СМИ также поинтересовались у пресс-секретаря, можно ли считать эту тренировку, прошедшую под руководством президента РФ Владимира Путина, сигналом Западу. В ходе этого мероприятия глава государства говорил, что использование ядерного оружия является крайней мерой обеспечения безопасности страны, и «ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета».
«Заявления Путина каждый раз важны и каждый раз с интересом воспринимаются везде», – ответил Песков.
Тренировка стратегических сил сдерживания была проведена в РФ 29 октября. В ходе мероприятия состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет, командование велось из Национального центра управления обороной. Министр обороны Андрей Белоусов во время доклада Путину сообщил, что в рамках тренировки отрабатываются задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
Позже официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что США не будут повышать боеготовность своих войск на фоне ядерных учений России, а рассматривают нынешнюю тренировку стратегических сил сдерживания РФ как плановую.