Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Кремле назвали прошедшую тренировку сил ядерного сдерживания регулярной

Ведомости

Проведенная Россией 29 октября тренировка сил ядерного сдерживания является одной из регулярных, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это действительно одна из регулярных тренировок. И конечно, существует определенный механизм уведомления соответствующих стран о таких пусках», – ответил Песков на вопрос журналистов, сообщила ли Россия НАТО о проведении тренировки заранее.

СМИ также поинтересовались у пресс-секретаря, можно ли считать эту тренировку, прошедшую под руководством президента РФ Владимира Путина, сигналом Западу. В ходе этого мероприятия глава государства говорил, что использование ядерного оружия является крайней мерой обеспечения безопасности страны, и «ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета».

«Заявления Путина каждый раз важны и каждый раз с интересом воспринимаются везде», – ответил Песков.

Тренировка стратегических сил сдерживания была проведена в РФ 29 октября. В ходе мероприятия состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет, командование велось из Национального центра управления обороной. Министр обороны Андрей Белоусов во время доклада Путину сообщил, что в рамках тренировки отрабатываются задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Позже официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что США не будут повышать боеготовность своих войск на фоне ядерных учений России, а рассматривают нынешнюю тренировку стратегических сил сдерживания РФ как плановую.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных