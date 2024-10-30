Песков: готовность Путина поговорить с премьером Словакии Фицо сохраняется
Президент РФ Владимир Путин готов поговорить с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. При этом конкретных планов переговоров пока нет. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что открытость Путина к контактам подтверждалась им в том числе на пресс-конференции в Казани.
Как известно из Telegram-канала телеведущей ВГТРК Ольги Скабеевой, Фицо заявил, что планирует приехать на парад победы в Москву в 2024 г.