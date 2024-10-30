Путин назначил Александра Хозина новым послом в Бангладеш

Хозин родился в 1962 г. Окончил Военный Краснознаменный институт (Москва), владеет хинди и английским языками. С 1992 г. находится на дипломатической службе. Занимал различные должности в центральном аппарате МИД России и за рубежом. В частности, работал начальником отдела во Втором департаменте Азии, советником-посланником посольства России в Непале и в Пакистане, генеральным консулом РФ в Карачи (Пакистан).