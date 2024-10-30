Еврокомиссия: странам Евросоюза нужен свой договор о помощи при внешней агрессии
Страны Европейского союза могут преступить к разработке собственного договора о помощи членам ЕС в случае необходимости в ответе на внешнюю агрессию. Об этом стало известно из доклада экс-президента Финляндии Саули Ниинистё, подготовленном по поручению Еврокомиссии, передает Euronews.
В докладе уточняется, что суть документа должна иметь информативный характер. Договор должен определять механизмы координации действий, регламентировать процесс обмена информацией и определять функции институтов объединения.
По данным доклада, договор должен выступать как дополнение к уже сформированному блоку НАТО.
Страны ЕС должны быть готовы к «новым вызовам» и кризисам, связанным с РФ, отмечают в документе.