Еврокомиссия: странам Евросоюза нужен свой договор о помощи при внешней агрессии

Страны Европейского союза могут преступить к разработке собственного договора о помощи членам ЕС в случае необходимости в ответе на внешнюю агрессию. Об этом стало известно из доклада экс-президента Финляндии Саули Ниинистё, подготовленном по поручению Еврокомиссии, передает Euronews.