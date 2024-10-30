Путин поручил разработать программу продвижения российских товаров за рубежом
Правительство и «Российский экспортный центр» должны к концу 2024 г. разработать и утвердить программу национального бренда «Сделано в России», которая направлена на продвижение российских товаров за рубежом. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.
В программе должен быть предусмотрен план действий заинтересованных федеральных органов по ее реализации. Глава государства также указал на необходимость соблюдения общих подходов к организации экспозиций российских производителей на выставочных пространствах в иностранных государствах.
Срок исполнения поручения назначен на 30 декабря. Ответственными указаны премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
Инициатором «Сделано в России» в 2015 г. стал занимавший тогда должность премьер-министра РФ Дмитрий Медведев, сообщала «Ведомостям. Промышленность» кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве Ольга Жильцова. С помощью проекта правительство собиралось улучшить экспортные отношения со странами, знакомыми с советскими товарами и с маркировкой Made in Russia и Made in USSR.
В 2022 г. программу перезапустили как часть работы по импортозамещению в России и поддержке отечественных производителей. Одним из направлений развития проекта сейчас является появление программ поддержки локальных производителей, таких как «Сделано в Москве», «Сделано в Санкт-Петербурге», «Сделано в Башкирии», «Сделано в Тульской области» и др.