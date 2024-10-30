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Путин поручил разработать программу продвижения российских товаров за рубежом

Ведомости

Правительство и «Российский экспортный центр» должны к концу 2024 г. разработать и утвердить программу национального бренда «Сделано в России», которая направлена на продвижение российских товаров за рубежом. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.

В программе должен быть предусмотрен план действий заинтересованных федеральных органов по ее реализации. Глава государства также указал на необходимость соблюдения общих подходов к организации экспозиций российских производителей на выставочных пространствах в иностранных государствах.

Срок исполнения поручения назначен на 30 декабря. Ответственными указаны премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Инициатором «Сделано в России» в 2015 г. стал занимавший тогда должность премьер-министра РФ Дмитрий Медведев, сообщала «Ведомостям. Промышленность» кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве Ольга Жильцова. С помощью проекта правительство собиралось улучшить экспортные отношения со странами, знакомыми с советскими товарами и с маркировкой Made in Russia и Made in USSR.

В 2022 г. программу перезапустили как часть работы по импортозамещению в России и поддержке отечественных производителей. Одним из направлений развития проекта сейчас является появление программ поддержки локальных производителей, таких как «Сделано в Москве», «Сделано в Санкт-Петербурге», «Сделано в Башкирии», «Сделано в Тульской области» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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