Путин поручил разработать программу продвижения российских товаров за рубежом

В 2022 г. программу перезапустили как часть работы по импортозамещению в России и поддержке отечественных производителей. Одним из направлений развития проекта сейчас является появление программ поддержки локальных производителей, таких как «Сделано в Москве», «Сделано в Санкт-Петербурге», «Сделано в Башкирии», «Сделано в Тульской области» и др.