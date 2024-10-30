Вучич передал реакцию Путина на идею о прекращении огня на Украине
Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Сербии Александром Вучичем заявил, что спецоперация продолжится до выполнения ее целей. Содержание разговора Вучич передал в интервью Bloomberg.
Путин и Вучич провели телефонный разговор 20 октября – в годовщину освобождения Белграда. Лидеры созвонились впервые с мая 2022 г. Во время беседы они затронули ситуацию на Украине.
Вучич заявил, что поднял тему прекращения огня в разговоре с президентом России, на что тот ответил: «Все цели специальной военной операции будут выполнены». До этого Путин говорил, что прекращение огня невозможно до тех пор, пока «противоположная сторона не согласится на шаги, которые были бы приемлемы для России», отмечает Bloomberg.
В интервью агентству Вучич также заявил, что следующему президенту США необходимо будет добиться перемирия между Россией и Украиной. По его мнению, этот вариант является единственным выходом из конфликта. Лидер Сербии добавил, что прекращение боевых действий не только положит конец кровопролитию, но и будет отвечать «самым лучшим интересам Запада».
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
В июне Путин заявил, что переговоры об урегулировании на Украине могут начаться при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг.