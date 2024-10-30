Вучич передал реакцию Путина на идею о прекращении огня на Украине

Вучич заявил, что поднял тему прекращения огня в разговоре с президентом России, на что тот ответил: «Все цели специальной военной операции будут выполнены». До этого Путин говорил, что прекращение огня невозможно до тех пор, пока «противоположная сторона не согласится на шаги, которые были бы приемлемы для России», отмечает Bloomberg.