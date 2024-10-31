Небензя позвал постпреда Британии при ООН в РФ после слов об «обедневшей России»

В середине октября посетивший Россию депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись из Москвы с призывом не верить лжи об уровне жизни в стране. Качество жизни в России Блага назвал высоким. «Я ходил по Москве, я видел качественные, шикарные китайские и российские автомобили, видел действительно очень развитую страну. Поэтому, пожалуйста, не верьте этим глупостям», – сказал тогда он.