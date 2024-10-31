Небензя позвал постпреда Британии при ООН в РФ после слов об «обедневшей России»
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригласил коллегу из Великобритании Барбару Вудворд приехать в Россию и лично убедиться в своих высказываниях насчет якобы «обедневшей страны». Об этом он заявил на минувшем заседании Совета Безопасности международной организации по Украине.
Небензя поблагодарил Вудворд за ее «трогательную заботу о российском бюджете».
«Она же [Вудворд] употребила словосочетание "impoverished Russia" (обедневшая Россия. – "Ведомости"). Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь – то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат», – сказал он.
В середине октября посетивший Россию депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись из Москвы с призывом не верить лжи об уровне жизни в стране. Качество жизни в России Блага назвал высоким. «Я ходил по Москве, я видел качественные, шикарные китайские и российские автомобили, видел действительно очень развитую страну. Поэтому, пожалуйста, не верьте этим глупостям», – сказал тогда он.