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Небензя позвал постпреда Британии при ООН в РФ после слов об «обедневшей России»

Ведомости

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригласил коллегу из Великобритании Барбару Вудворд приехать в Россию и лично убедиться в своих высказываниях насчет якобы «обедневшей страны». Об этом он заявил на минувшем заседании Совета Безопасности международной организации по Украине.

Небензя поблагодарил Вудворд за ее «трогательную заботу о российском бюджете».

«Она же [Вудворд] употребила словосочетание "impoverished Russia" (обедневшая Россия. – "Ведомости"). Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь – то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат», – сказал он.

В середине октября посетивший Россию депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись из Москвы с призывом не верить лжи об уровне жизни в стране. Качество жизни в России Блага назвал высоким. «Я ходил по Москве, я видел качественные, шикарные китайские и российские автомобили, видел действительно очень развитую страну. Поэтому, пожалуйста, не верьте этим глупостям», – сказал тогда он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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