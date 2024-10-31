Казахстан одобрил проект соглашения с РФ об использовании телефонного кода +7
Правительство Казахстана одобрило проект соглашения с кабмином России о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативно-правовых актов республики «Адилет».
«Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации», – говорится в документе, подписанном премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым 26 октября.
Постановление наделяет полномочиями подписать соглашение с Россией от имени правительства Казахстана министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Жаслана Мадиева.
В середине июня министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики сообщало, что в 2021 г. для получения отдельного кода Казахстану был зарезервирован международный телефонный код +997. Но операторы связи заявили, что переход на новый код «повлечет за собой ряд финансовых и технологических проблем». Тогда министерство повторно провело переговоры с Международным союзом электросвязи и решило оставить без изменений международный код +7.