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Казахстан одобрил проект соглашения с РФ об использовании телефонного кода +7

Ведомости

Правительство Казахстана одобрило проект соглашения с кабмином России о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативно-правовых актов республики «Адилет».

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации», – говорится в документе, подписанном премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым 26 октября.

Постановление наделяет полномочиями подписать соглашение с Россией от имени правительства Казахстана министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Жаслана Мадиева.

В середине июня министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики сообщало, что в 2021 г. для получения отдельного кода Казахстану был зарезервирован международный телефонный код +997. Но операторы связи заявили, что переход на новый код «повлечет за собой ряд финансовых и технологических проблем». Тогда министерство повторно провело переговоры с Международным союзом электросвязи и решило оставить без изменений международный код +7.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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