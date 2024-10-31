Казахстан одобрил проект соглашения с РФ об использовании телефонного кода +7

В середине июня министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики сообщало, что в 2021 г. для получения отдельного кода Казахстану был зарезервирован международный телефонный код +997. Но операторы связи заявили, что переход на новый код «повлечет за собой ряд финансовых и технологических проблем». Тогда министерство повторно провело переговоры с Международным союзом электросвязи и решило оставить без изменений международный код +7.