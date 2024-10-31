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Роскомнадзор заблокировал почти 230 000 страниц с запрещенным контентом

Ведомости

Роскомнадзор (РКН) в III квартале заблокировал почти 230 000 материалов с запрещенной в РФ информацией. Всего за девять месяцев текущего года количество подобного контента достигло почти 600 000, говорится на Telegram-канале ведомства.

По данным РКН, из 228 000 страниц с запрещенными материалами 189 000 было удалено на основании судебных решений, а 39 000 – в результате рабочего взаимодействия с администрацией соцсетей. Ранее Роскомнадзор информировал, что в I квартале было удалено 171 000 материалов, а во II квартале – 189 000.

Таким образом, за девять месяцев 2024 г. под удаление или блокировку попали 590 000 сайтов с признанными в РФ запрещенными материалами, в которые вошли фейковая информация о вооруженных силах России, детская порнография, суицидальный контент, а также пропаганда ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), педофилии и смены пола.

17 октября «Ведомости» писали об удалении Роскомнадзором за январь – сентябрь текущего года в Telegram – канале 107 материалов, содержащих противоправный контент на тему жестокого обращения с животными. Наличие в мессенджере большого количества подобных материалов, по мнению ведомства, связано с низким уровнем модерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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