Роскомнадзор заблокировал почти 230 000 страниц с запрещенным контентом

Таким образом, за девять месяцев 2024 г. под удаление или блокировку попали 590 000 сайтов с признанными в РФ запрещенными материалами, в которые вошли фейковая информация о вооруженных силах России, детская порнография, суицидальный контент, а также пропаганда ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , педофилии и смены пола.