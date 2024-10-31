Роскомнадзор заблокировал почти 230 000 страниц с запрещенным контентом
Роскомнадзор (РКН) в III квартале заблокировал почти 230 000 материалов с запрещенной в РФ информацией. Всего за девять месяцев текущего года количество подобного контента достигло почти 600 000, говорится на Telegram-канале ведомства.
По данным РКН, из 228 000 страниц с запрещенными материалами 189 000 было удалено на основании судебных решений, а 39 000 – в результате рабочего взаимодействия с администрацией соцсетей. Ранее Роскомнадзор информировал, что в I квартале было удалено 171 000 материалов, а во II квартале – 189 000.
Таким образом, за девять месяцев 2024 г. под удаление или блокировку попали 590 000 сайтов с признанными в РФ запрещенными материалами, в которые вошли фейковая информация о вооруженных силах России, детская порнография, суицидальный контент, а также пропаганда ЛГБТ
17 октября «Ведомости» писали об удалении Роскомнадзором за январь – сентябрь текущего года в Telegram – канале 107 материалов, содержащих противоправный контент на тему жестокого обращения с животными. Наличие в мессенджере большого количества подобных материалов, по мнению ведомства, связано с низким уровнем модерации.