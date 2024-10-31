СК возбудил дело против американского наемника ВСУ в Курской области
Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Вертмана, который является гражданином США. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.
«Следствием установлено, что Вертман лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации. <…> Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников», – говорится в сообщении.
По данным СК, вооруженный Вертман и другие наемники в начале сентября 2024 г. незаконно пересекли госграницу России и вторглись на территорию Курской области. В этом субъекте с целью «устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти они совершали преступные действия».
Вертман заочно подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных УК РФ. Среди них – убийство, покушение на убийство двух или более лиц, теракт, применение насилия в отношении представителя власти, незаконное пересечение госграницы РФ, наемничество и др.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации конфликта произошел 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день. По данным Минобороны РФ, на этом направлении противник потерял уже более 28 600 военнослужащих.