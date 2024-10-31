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СК возбудил дело против американского наемника ВСУ в Курской области

Ведомости

Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Вертмана, который является гражданином США. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

«Следствием установлено, что Вертман лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации. <…> Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников», – говорится в сообщении.

По данным СК, вооруженный Вертман и другие наемники в начале сентября 2024 г. незаконно пересекли госграницу России и вторглись на территорию Курской области. В этом субъекте с целью «устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти они совершали преступные действия».

Вертман заочно подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных УК РФ. Среди них – убийство, покушение на убийство двух или более лиц, теракт, применение насилия в отношении представителя власти, незаконное пересечение госграницы РФ, наемничество и др.

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации конфликта произошел 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день. По данным Минобороны РФ, на этом направлении противник потерял уже более 28 600 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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