Зеленский подписал закон о смягчении наказания за коррупцию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о смягчении наказания за коррупцию, следует из данных на сайте Верховной рады страны.
Смягчение наказания возможно в случае, если подозреваемый согласился на сотрудничество со следствием, компенсировал нанесенный вред и оплатил штраф.
Народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что принятие инициативы необходимо для получения 4 млрд евро от ЕС до конца года.
В начале февраля лидеры стран ЕС единогласно договорились о выделении 50 млрд евро помощи Украине. Основные цели пакета – поддержка реконструкции и модернизации страны, покрытие потребностей в госфинансировании для бесперебойного предоставления госуслуг, социальных пособий, работы школ, больниц и др.
Помощь направляется Киеву в виде траншей. 20 марта Еврокомиссия перевела Киеву первый в 2024 г. транш бюджетной помощи на 4,5 млрд евро. 6 августа Совет Евросоюза утвердил согласованное послами ЕС решение выделить Украине еще около 4,2 млрд евро.