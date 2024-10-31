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Зеленский подписал закон о смягчении наказания за коррупцию

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о смягчении наказания за коррупцию, следует из данных на сайте Верховной рады страны.

Смягчение наказания возможно в случае, если подозреваемый согласился на сотрудничество со следствием, компенсировал нанесенный вред и оплатил штраф.

Народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что принятие инициативы необходимо для получения 4 млрд евро от ЕС до конца года.

В начале февраля лидеры стран ЕС единогласно договорились о выделении 50 млрд евро помощи Украине. Основные цели пакета – поддержка реконструкции и модернизации страны, покрытие потребностей в госфинансировании для бесперебойного предоставления госуслуг, социальных пособий, работы школ, больниц и др.

Помощь направляется Киеву в виде траншей. 20 марта Еврокомиссия перевела Киеву первый в 2024 г. транш бюджетной помощи на 4,5 млрд евро. 6 августа Совет Евросоюза утвердил согласованное послами ЕС решение выделить Украине еще около 4,2 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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