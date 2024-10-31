Зеленский подписал закон о смягчении наказания за коррупцию

Помощь направляется Киеву в виде траншей. 20 марта Еврокомиссия перевела Киеву первый в 2024 г. транш бюджетной помощи на 4,5 млрд евро. 6 августа Совет Евросоюза утвердил согласованное послами ЕС решение выделить Украине еще около 4,2 млрд евро.