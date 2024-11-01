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Песков не стал оценивать возможность сделки по газу в Европу по украинской ГТС

Ведомости

Переговоры неназванных лиц из Евросоюза (ЕС) с азербайджанской Socar о поставках газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) являются коммерческими и не подлежат комментированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представителя Кремля спросили, может ли он прокомментировать данные Bloomberg о том, что неназванные покупатели из ЕС якобы близки к подписанию соглашения с азербайджанской SOCAR о поставках газа по украинской ГТС после 31 декабря, когда действие транзитного договора РФ и Украины будет прекращено.

«Газотранспортная система, которая проходит через Украину? Я не могу [это комментировать]. Это коммерческие переговоры. Мы с вами знаем ситуацию, о которой, кстати, президент [РФ Владимир Путин] говорил на пресс-конференции в Казани. Там был вопрос о том, что в конце этого года истекает срок действия договора на прокачку газа и как дальше будут развиваться события. Как будут обеспечиваться поставки в дальнейшем с учетом того, что Украина уже объявила о своем отказе продлевать этот договор, я пока не могу вам сказать», – сказал Песков.

Согласно информации источников Bloomberg, компании из Венгрии и Словакии близки к подписанию контракта на поставку 12–14 млрд кубометров газа в год из Азербайджана. «Для этого будет использоваться та же трубопроводная сеть, по которой сейчас российский газ поступает в Евросоюз через Украину», – говорится в материале. По данным издания, поставки заменят объемы, получаемые Европой по транзитному договору. При этом контракт должен включать так называемое соглашение о замещении между Азербайджаном и Россией, поскольку у Азербайджана недостаточно экспортных мощностей для замены существующих поставок. Предполагается, что Socar будет поставлять газ в Суджу, где венгерская компания MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS возьмут на себя управление и будут поставлять газ в Европу.

В конце августа советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с января 2025 г. Киев остановит транзит российской нефти и газа в ЕС. При этом он отметил, что страна готова осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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