Песков не стал оценивать возможность сделки по газу в Европу по украинской ГТС
Переговоры неназванных лиц из Евросоюза (ЕС) с азербайджанской Socar о поставках газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) являются коммерческими и не подлежат комментированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представителя Кремля спросили, может ли он прокомментировать данные Bloomberg о том, что неназванные покупатели из ЕС якобы близки к подписанию соглашения с азербайджанской SOCAR о поставках газа по украинской ГТС после 31 декабря, когда действие транзитного договора РФ и Украины будет прекращено.
«Газотранспортная система, которая проходит через Украину? Я не могу [это комментировать]. Это коммерческие переговоры. Мы с вами знаем ситуацию, о которой, кстати, президент [РФ Владимир Путин] говорил на пресс-конференции в Казани. Там был вопрос о том, что в конце этого года истекает срок действия договора на прокачку газа и как дальше будут развиваться события. Как будут обеспечиваться поставки в дальнейшем с учетом того, что Украина уже объявила о своем отказе продлевать этот договор, я пока не могу вам сказать», – сказал Песков.
Согласно информации источников Bloomberg, компании из Венгрии и Словакии близки к подписанию контракта на поставку 12–14 млрд кубометров газа в год из Азербайджана. «Для этого будет использоваться та же трубопроводная сеть, по которой сейчас российский газ поступает в Евросоюз через Украину», – говорится в материале. По данным издания, поставки заменят объемы, получаемые Европой по транзитному договору. При этом контракт должен включать так называемое соглашение о замещении между Азербайджаном и Россией, поскольку у Азербайджана недостаточно экспортных мощностей для замены существующих поставок. Предполагается, что Socar будет поставлять газ в Суджу, где венгерская компания MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS возьмут на себя управление и будут поставлять газ в Европу.
В конце августа советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с января 2025 г. Киев остановит транзит российской нефти и газа в ЕС. При этом он отметил, что страна готова осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию России.