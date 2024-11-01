Песков не стал оценивать возможность сделки по газу в Европу по украинской ГТС

«Газотранспортная система, которая проходит через Украину? Я не могу [это комментировать]. Это коммерческие переговоры. Мы с вами знаем ситуацию, о которой, кстати, президент [РФ Владимир Путин] говорил на пресс-конференции в Казани. Там был вопрос о том, что в конце этого года истекает срок действия договора на прокачку газа и как дальше будут развиваться события. Как будут обеспечиваться поставки в дальнейшем с учетом того, что Украина уже объявила о своем отказе продлевать этот договор, я пока не могу вам сказать», – сказал Песков.