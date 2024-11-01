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Обвиняемые в организации вброса бюллетеней на выборах в Грузии арестованы

Ведомости

Двое обвиняемых в организации массового вброса бюллетеней на одном из избирательных участков на парламентских выборах в Грузии арестованы, решение принял Марнеульский магистратский суд. Меру пресечения озвучила судья Гванца Чиковани.

«Удовлетворить ходатайство прокурора Марнеульской районной прокуратуры Торнике Капанадзе и в отношении обвиняемого Ровшана Искандарова избрать заключение в качестве меры пресечения», – сказала судья (цитата по ТАСС).

По данным агентства, второй обвиняемый также арестован.

31 октября МВД Грузии сообщило о задержании фигурантов 1984 г. р. и 1990 г. р. Уточнялось, что они совершили массовый вброс бюллетеней на участке №69 села Садахло Марнеульского района. Голосование на участке было остановлено, результаты признаны недействительными. За вброс бюллетеней на выборах в Грузии предусмотрено лишение свободы сроком до двух лет.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября, на них проголосовали 2 млн избирателей. Победу одержала «Грузинская мечта» с 53,9% голосов. Оппозиция не признала результаты выборов. Президент страны Зурабишвили назвала их тотальным мошенничеством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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