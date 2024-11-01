Обвиняемые в организации вброса бюллетеней на выборах в Грузии арестованы
Двое обвиняемых в организации массового вброса бюллетеней на одном из избирательных участков на парламентских выборах в Грузии арестованы, решение принял Марнеульский магистратский суд. Меру пресечения озвучила судья Гванца Чиковани.
«Удовлетворить ходатайство прокурора Марнеульской районной прокуратуры Торнике Капанадзе и в отношении обвиняемого Ровшана Искандарова избрать заключение в качестве меры пресечения», – сказала судья (цитата по ТАСС).
По данным агентства, второй обвиняемый также арестован.
31 октября МВД Грузии сообщило о задержании фигурантов 1984 г. р. и 1990 г. р. Уточнялось, что они совершили массовый вброс бюллетеней на участке №69 села Садахло Марнеульского района. Голосование на участке было остановлено, результаты признаны недействительными. За вброс бюллетеней на выборах в Грузии предусмотрено лишение свободы сроком до двух лет.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября, на них проголосовали 2 млн избирателей. Победу одержала «Грузинская мечта» с 53,9% голосов. Оппозиция не признала результаты выборов. Президент страны Зурабишвили назвала их тотальным мошенничеством.