Обвиняемые в организации вброса бюллетеней на выборах в Грузии арестованы

31 октября МВД Грузии сообщило о задержании фигурантов 1984 г. р. и 1990 г. р. Уточнялось, что они совершили массовый вброс бюллетеней на участке №69 села Садахло Марнеульского района. Голосование на участке было остановлено, результаты признаны недействительными. За вброс бюллетеней на выборах в Грузии предусмотрено лишение свободы сроком до двух лет.