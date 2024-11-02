Лавров предупредил Киев о последствиях сорванных договоренностей
Украина будет терять территории в случае продолжения срыва договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XVI «Ассамблее Русского мира».
«Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Министр заявил, что Киев сохранил бы Крым и Донбасс в 2014-2015 гг. в случае выполнения всех договоренностей.
Под договоренностями Лавров, предположительно, имеет в виду минские соглашения. Первые минские соглашения были подписаны трехсторонней контактной группой из уполномоченных России, Украины и ОБСЕ в сентябре 2014 г., они завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины.
Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции. Договоренности предусматривали прекращение огня на востоке Украины, обмен пленными по принципу «всех на всех», безопасный доступ для колонн с гуманитарной помощью, проведение конституционной реформы по децентрализации и закреплению «особого статуса» ЛНР и ДНР.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российским властям стоило начать спецоперацию на Украине раньше. В феврале этого года глава государства заявил, что на первом этапе Россия пыталась решить конфликт в Донбассе через мирные средства, используя минские соглашения.