Российские войска взяли под контроль Вишневое в ДНР
Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Вишневое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Контроль над Вишневым установили в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр», уточнили в ведомстве. Российские военные в ходе наступления также поразили живую силу и технику нескольких украинских бригад в районах Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки ДНР. ВС РФ отразили 10 контратак противника, добавили в Минобороны. Потери украинской стороны составили более 500 человек, танк, бронетранспортер Spartan, боевая бронированная машина «Казак», четыре пикапа и др.
Вооруженные силы России взяли под контроль села Леонидовка, Новоукраинка, Шахтерское в ДНР, сообщило 1 ноября оборонное ведомство. 31 октября стало известно, что военнослужащие подразделений российской группировки войск «Восток» установили в республике контроль над населенным пунктом Ясная Поляна.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал на этой неделе, что Киев сталкивается с одним из мощнейших наступлений российской армии с начала боевых действий, а активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, «требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений».