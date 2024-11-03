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Российские войска взяли под контроль Вишневое в ДНР

Ведомости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Вишневое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. 

Контроль над Вишневым установили в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр», уточнили в ведомстве. Российские военные в ходе наступления также поразили живую силу и технику нескольких украинских бригад в районах Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки ДНР. ВС РФ отразили 10 контратак противника, добавили в Минобороны. Потери украинской стороны составили более 500 человек, танк, бронетранспортер Spartan, боевая бронированная машина «Казак», четыре пикапа и др.

Вооруженные силы России взяли под контроль села Леонидовка, Новоукраинка, Шахтерское в ДНР, сообщило 1 ноября оборонное ведомство. 31 октября стало известно, что военнослужащие подразделений российской группировки войск «Восток» установили в республике контроль над населенным пунктом Ясная Поляна.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал на этой неделе, что Киев сталкивается с одним из мощнейших наступлений российской армии с начала боевых действий, а активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, «требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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