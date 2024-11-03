Российские войска взяли под контроль Вишневое в ДНР

Контроль над Вишневым установили в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр», уточнили в ведомстве. Российские военные в ходе наступления также поразили живую силу и технику нескольких украинских бригад в районах Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки ДНР. ВС РФ отразили 10 контратак противника, добавили в Минобороны. Потери украинской стороны составили более 500 человек, танк, бронетранспортер Spartan, боевая бронированная машина «Казак», четыре пикапа и др.