Явка на выборах в Молдавии превысила 20%

ЦИК пока не зарегистрировал никаких серьезных инцидентов, которые могут повлиять на ход выборов, приняты все меры безопасности для защиты честности процесса голосования, говорится в заявлении. Известно о ряде случаев организованной перевозки избирателей на некоторые избирательные участки, они задокументированы, добавили в избиркоме. Кроме того, ЦИКу сообщили о регистрации 11 случаев нарушений избирательного процесса, связанных со съемкой бюллетеней, агитацией, нарушением избирательного права и др.