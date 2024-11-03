Явка на выборах в Молдавии превысила 20%За пределами республики проголосовали уже более 291 000 человек
Явка на голосовании в ходе второго тура президентских выборов в Молдавии превысила 20%, следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.
Явка достигла 23,7%, всего проголосовали более 670 000 избирателей, говорится на сайте избиркома.
3 ноября в Молдавии стартовал второй тур президентских выборов. Граждане выбирают главу государства на ближайшие четыре года между действующим президентом Майей Санду и бывшим генпрокурором республики Александром Стояногло.
К 10:00 (11:00 мск) в республике и за ее пределами проголосовали более 291 000 человек, явка составила 10,58%. По данным ЦИК, в первом туре голосования в это же время уровень участия составил чуть более 7%.
ЦИК пока не зарегистрировал никаких серьезных инцидентов, которые могут повлиять на ход выборов, приняты все меры безопасности для защиты честности процесса голосования, говорится в заявлении. Известно о ряде случаев организованной перевозки избирателей на некоторые избирательные участки, они задокументированы, добавили в избиркоме. Кроме того, ЦИКу сообщили о регистрации 11 случаев нарушений избирательного процесса, связанных со съемкой бюллетеней, агитацией, нарушением избирательного права и др.
Всего на президентских выборах работают 2219 избирательных участков, из них 1988 открыты на территории республики, также граждане Молдавии могут проголосовать на 231 участке в 37 странах. Голосование завершится в 21:00 (22:00 мск).