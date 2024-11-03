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Явка на выборах в Молдавии превысила 20%

За пределами республики проголосовали уже более 291 000 человек
Ведомости

Явка на голосовании в ходе второго тура президентских выборов в Молдавии превысила 20%, следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Явка достигла 23,7%, всего проголосовали более 670 000 избирателей, говорится на сайте избиркома.

3 ноября в Молдавии стартовал второй тур президентских выборов. Граждане выбирают главу государства на ближайшие четыре года между действующим президентом Майей Санду и бывшим генпрокурором республики Александром Стояногло. 

К 10:00 (11:00 мск) в республике и за ее пределами проголосовали более 291 000 человек, явка составила 10,58%. По данным ЦИК, в первом туре голосования в это же время уровень участия составил чуть более 7%. 

ЦИК пока не зарегистрировал никаких серьезных инцидентов, которые могут повлиять на ход выборов, приняты все меры безопасности для защиты честности процесса голосования, говорится в заявлении. Известно о ряде случаев организованной перевозки избирателей на некоторые избирательные участки, они задокументированы, добавили в избиркоме. Кроме того, ЦИКу сообщили о регистрации 11 случаев нарушений избирательного процесса, связанных со съемкой бюллетеней, агитацией, нарушением избирательного права и др.

Всего на президентских выборах работают 2219 избирательных участков, из них 1988 открыты на территории республики, также граждане Молдавии могут проголосовать на 231 участке в 37 странах. Голосование завершится в 21:00 (22:00 мск).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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