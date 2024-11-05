Житель Узбекистана получил пять лет колонии за участие в спецоперации
51-летний гражданин Узбекистана получил пять лет тюрьмы за участие в специальной военной операции России на Украине. Приговор вынес Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области, передает Uznews.
Осужденный приехал в Россию на заработки в мае прошлого года, позднее заключил контракт с Минобороны на один год. В феврале мужчина отправился в зону военной операции, где получил травмы головы, руки и ноги после взрыва снаряда, запущенного с беспилотника. Его доставили в военный госпиталь в Московской области, где он проходил лечение в течение месяца, после чего вернулся на родину.
В Узбекистане его признали виновным по ст. 154, ч. 1 (наемничество). Отбывать срок фигурант будет в колонии общего режима. На суде экс-военный признал свою вину и раскаялся.
18 октября 2024 г. «Газета.uz» писала, что суд по уголовным делам Джамбайского района Самаркандской области приговорил 56-летнего гражданина Узбекистана к трем годам колонии общего режима за участие в военных действиях на Украине. Он также приехал в Россию на заработки и потом подписал контракт с Минобороны, после чего отправился в ДНР. Позднее мужчина получил ранение и уехал обратно в Узбекистан, несмотря на то, что ему предложили российское гражданство.