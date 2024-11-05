Житель Узбекистана получил пять лет колонии за участие в спецоперации

Осужденный приехал в Россию на заработки в мае прошлого года, позднее заключил контракт с Минобороны на один год. В феврале мужчина отправился в зону военной операции, где получил травмы головы, руки и ноги после взрыва снаряда, запущенного с беспилотника. Его доставили в военный госпиталь в Московской области, где он проходил лечение в течение месяца, после чего вернулся на родину.