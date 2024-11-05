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Житель Узбекистана получил пять лет колонии за участие в спецоперации

Ведомости

51-летний гражданин Узбекистана получил пять лет тюрьмы за участие в специальной военной операции России на Украине. Приговор вынес Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области, передает Uznews.

Осужденный приехал в Россию на заработки в мае прошлого года, позднее заключил контракт с Минобороны на один год. В феврале мужчина отправился в зону военной операции, где получил травмы головы, руки и ноги после взрыва снаряда, запущенного с беспилотника. Его доставили в военный госпиталь в Московской области, где он проходил лечение в течение месяца, после чего вернулся на родину.

В Узбекистане его признали виновным по ст. 154, ч. 1 (наемничество). Отбывать срок фигурант будет в колонии общего режима. На суде экс-военный признал свою вину и раскаялся.

18 октября 2024 г. «Газета.uz» писала, что суд по уголовным делам Джамбайского района Самаркандской области приговорил 56-летнего гражданина Узбекистана к трем годам колонии общего режима за участие в военных действиях на Украине. Он также приехал в Россию на заработки и потом подписал контракт с Минобороны, после чего отправился в ДНР. Позднее мужчина получил ранение и уехал обратно в Узбекистан, несмотря на то, что ему предложили российское гражданство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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