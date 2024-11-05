Маск допустил блокировку соцсети X в случае победы Харрис на выборах
Если на выборах президента США победит кандидат от демократической партии Камела Харрис, социальную сеть X могут закрыть. Об этом заявил миллиардер Илон Маск в подкасте Джо Рогана.
По его мнению, это произойдет из-за того, что цензурный орган под названием «центр противодействия разжиганию ненависти в виртуальном пространстве» может заставить рекламодателей игнорировать X.
Работа X при президентстве Камеллы Харрис будет невозможна, отметил предприниматель.
В Reuters сообщили, что дезинформация в социальной сети X, которую распространяет Маск, может оказать сильное влияние на результаты выборов.
«Ложные или вводящие в заблуждение заявления миллиардера Илона Маска о выборах в США собрали 2 млрд просмотров на платформе социальных сетей X в этом году», заявили источники Reuters.
Трамп в случае победы в президентских выборах США обещал Маску «влиятельную должность» в администрации.