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Маск допустил блокировку соцсети X в случае победы Харрис на выборах

Ведомости

Если на выборах президента США победит кандидат от демократической партии Камела Харрис, социальную сеть X могут закрыть. Об этом заявил миллиардер Илон Маск в подкасте Джо Рогана.

По его мнению, это произойдет из-за того, что цензурный орган под названием «центр противодействия разжиганию ненависти в виртуальном пространстве» может заставить рекламодателей игнорировать X.

Работа X при президентстве Камеллы Харрис будет невозможна, отметил предприниматель.

В Reuters сообщили, что дезинформация в социальной сети X, которую распространяет Маск, может оказать сильное влияние на результаты выборов.

«Ложные или вводящие в заблуждение заявления миллиардера Илона Маска о выборах в США собрали 2 млрд просмотров на платформе социальных сетей X в этом году», заявили источники Reuters.

Трамп в случае победы в президентских выборах США обещал Маску «влиятельную должность» в администрации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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