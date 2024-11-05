МАИИ из Лихтенштейна признали нежелательной организацией
Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ работу неправительственной организации (НПО) «Международная ассоциация интеллектуальных игр» (МАИИ, Internationale Assoziation fur Intellektuelle Spiele, Лихтенштейн). Она объединяет более 200 участников спортивных версий «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга», «Своей игры» и родственных игр из Европы, Азии и Северной Америки. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным Гепрокуратуры, устав НПО запрещает участие в политической деятельности. Невзирая на это, организация публикует в сети информацию, дискредитирующую российскую власть, внешнюю и внутреннюю политику страны. IAIS участвует в пропагандистских кампаниях, продвигающих в России протестные и деструктивные идеи, которые инициируют иностранные антироссийские центры, отметили в ведомстве.
НПО приняла регламент отстранения от соревнований под эгидой IAIS участников игр, поддерживающих специальную военную операцию. Командам из России и Белоруссии запрещается выступать под государственными флагами своих стран на международных турнирах. Наряду с этим иноагенты и участники нежелательных в РФ НПО продолжают участвовать в мероприятиях.
31 октября Генпрокуратура сообщила о признании нежелательной НПО Young Presidents Organization (YPO, США). Основной целью бизнес-сообщества на российском направлении в ведомстве назвали вовлечение молодых бизнесменов в деятельность для реализации соцпроектов с намерением воспитать будущих лидеров общественного мнения в американских интересах. К основным функциям НПО также относится переезд на Запад молодых перспективных специалистов.