МАИИ из Лихтенштейна признали нежелательной организацией

НПО приняла регламент отстранения от соревнований под эгидой IAIS участников игр, поддерживающих специальную военную операцию. Командам из России и Белоруссии запрещается выступать под государственными флагами своих стран на международных турнирах. Наряду с этим иноагенты и участники нежелательных в РФ НПО продолжают участвовать в мероприятиях.