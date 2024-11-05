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МАИИ из Лихтенштейна признали нежелательной организацией

Ведомости

Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ работу неправительственной организации (НПО) «Международная ассоциация интеллектуальных игр» (МАИИ, Internationale Assoziation fur Intellektuelle Spiele, Лихтенштейн). Она объединяет более 200 участников спортивных версий «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга», «Своей игры» и родственных игр из Европы, Азии и Северной Америки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Гепрокуратуры, устав НПО запрещает участие в политической деятельности. Невзирая на это, организация публикует в сети информацию, дискредитирующую российскую власть, внешнюю и внутреннюю политику страны. IAIS участвует в пропагандистских кампаниях, продвигающих в России протестные и деструктивные идеи, которые инициируют иностранные антироссийские центры, отметили в ведомстве.

НПО приняла регламент отстранения от соревнований под эгидой IAIS участников игр, поддерживающих специальную военную операцию. Командам из России и Белоруссии запрещается выступать под государственными флагами своих стран на международных турнирах. Наряду с этим иноагенты и участники нежелательных в РФ НПО продолжают участвовать в мероприятиях.

31 октября Генпрокуратура сообщила о признании нежелательной НПО Young Presidents Organization (YPO, США). Основной целью бизнес-сообщества на российском направлении в ведомстве назвали вовлечение молодых бизнесменов в деятельность для реализации соцпроектов с намерением воспитать будущих лидеров общественного мнения в американских интересах. К основным функциям НПО также относится переезд на Запад молодых перспективных специалистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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