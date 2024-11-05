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Голосование на президентских выборах США началось в большинстве штатов

Ведомости

В большинстве американских штатов с 8:00 по местному времени (16:00 мск) началось голосование на президентских выборах. Об этом сообщил телеканал CNN.

Избирательные участки открылись в Аризоне, Айове, Оклахоме, Луизиане, Техасе, Висконсине, Нью-Мексико, Миссисипи, некоторых районах Миннесоты, Монтаны, Северной и Южной Дакоты. По состоянию на 9:00 по восточному времени (17:00 мск) избирательные участки были открыты в более чем 40 американских штатах, отмечает Bloomberg.

Президентская кампания 2024 г. ознаменовалась двумя покушениями на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сменой кандидатуры действующего главы государства Джо Байдена на вице-президента США Камалу Харрис, разжиганием розни и это, возможно, было только начало, пишет агентство. Результаты выборов почти наверняка будут оспариваться в судах. По данным Bloomberg, республиканцы и демократы уже готовы к разбирательствам по поводу нарушений при подсчете голосов. В США растет беспокойство по поводу возможной затяжной борьбы сторон.

Выборы президента США проходят 5 ноября. В них участвуют Харрис и Трамп. На выборах досрочно проголосовали более 78 млн человек. Всего зарегистрировано 168 млн избирателей. Наиболее активные штаты – Техас (8,9 млн голосов), Флорида (8,1 млн), Калифорния (7,6 млн), Северная Каролина (4,4 млн) и Джорджия (4 млн). На первом открывшемся участке для голосования на выборах в Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир) Харрис и Трамп получили по три голоса избирателей. На прошлых выборах президента в ноябре 2020 г. на участке победил Байден.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал преждевременными комментарии Кремля по теме выборов президента в США. «Пока нечего комментировать. Пока нет комментариев», – отметил Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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