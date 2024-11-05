Голосование на президентских выборах США началось в большинстве штатов

Выборы президента США проходят 5 ноября. В них участвуют Харрис и Трамп. На выборах досрочно проголосовали более 78 млн человек. Всего зарегистрировано 168 млн избирателей. Наиболее активные штаты – Техас (8,9 млн голосов), Флорида (8,1 млн), Калифорния (7,6 млн), Северная Каролина (4,4 млн) и Джорджия (4 млн). На первом открывшемся участке для голосования на выборах в Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир) Харрис и Трамп получили по три голоса избирателей. На прошлых выборах президента в ноябре 2020 г. на участке победил Байден.