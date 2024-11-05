Всеобщие выборы в парламент Ирландии могут пройти в конце ноября

Ранее премьер объявил, что проведет выборы в 2024 г., а не в феврале 2025 г. за месяц до окончания пятилетнего срока полномочий правительства, как изначально планировалось. Более того, в начале октября было выделено 10,5 млрд евро для проведения выборов.