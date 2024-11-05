Всеобщие выборы в парламент Ирландии могут пройти в конце ноября
Всеобщие выборы в парламент Ирландии могут пройти в конце ноября, сообщил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис. Объявить о проведении выборов планируется на этой неделе, сообщает The Guardian.
«Я намерен добиваться роспуска парламента на этой неделе, и я не думаю, что это станет шоком для кого-либо в стране», – заявил Харрис.
Премьер-министр заявил, что объявит о проведении выборов, как только будет принят финансовый законопроект, вводящий в действие изменения в налогообложении и расходах бюджета. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен в парламенте 5 ноября, а в сенате – 6 ноября.
Согласно законам Ирландии, для проведения выборов требуется уведомление как минимум за 18 дней.
Ранее премьер объявил, что проведет выборы в 2024 г., а не в феврале 2025 г. за месяц до окончания пятилетнего срока полномочий правительства, как изначально планировалось. Более того, в начале октября было выделено 10,5 млрд евро для проведения выборов.