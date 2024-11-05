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Всеобщие выборы в парламент Ирландии могут пройти в конце ноября

Ведомости

Всеобщие выборы в парламент Ирландии могут пройти в конце ноября, сообщил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис. Объявить о проведении выборов планируется на этой неделе, сообщает The Guardian.

«Я намерен добиваться роспуска парламента на этой неделе, и я не думаю, что это станет шоком для кого-либо в стране», – заявил Харрис.

Премьер-министр заявил, что объявит о проведении выборов, как только будет принят финансовый законопроект, вводящий в действие изменения в налогообложении и расходах бюджета. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен в парламенте 5 ноября, а в сенате – 6 ноября.

Согласно законам Ирландии, для проведения выборов требуется уведомление как минимум за 18 дней.

Ранее премьер объявил, что проведет выборы в 2024 г., а не в феврале 2025 г. за месяц до окончания пятилетнего срока полномочий правительства, как изначально планировалось. Более того, в начале октября было выделено 10,5 млрд евро для проведения выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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