Маск будет бороться с бюрократией в США в случае получения должности у Трампа
Бизнесмен Илон Маск будет работать с государственным регулированием, если получит должность в администрации. Об этом он заявил на онлайн-шоу Такера Карлсона.
По мнению Маска, в государственном устройстве США есть проблема с чрезмерным количеством ведомств, которые имеют, по словам предпринимателя, схожие функции. «Это ноша серьезно ложится на плечи людей», – объяснил Маск.
Предприниматель заявил о намерении улучшить эффективность государственного регулирования и решить вопрос с бюрократией: «У нас гигантская бюрократия, у нас чрезмерное регулирование. Нам нужно позволить строителям Америки строить».
Кандидат от республиканской партии Дональд Трамп в случае победы в президентских выборах США обещал дать Маску «влиятельную должность» в администрации.
В конце августа стало известно, что Трамп предложил Маску должность в кабинете министров или пост советника в своей администрации.