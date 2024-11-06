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Маск будет бороться с бюрократией в США в случае получения должности у Трампа

Ведомости

Бизнесмен Илон Маск будет работать с государственным регулированием, если получит должность в администрации. Об этом он заявил на онлайн-шоу Такера Карлсона.

По мнению Маска, в государственном устройстве США есть проблема с чрезмерным количеством ведомств, которые имеют, по словам предпринимателя, схожие функции. «Это ноша серьезно ложится на плечи людей», – объяснил Маск.

Предприниматель заявил о намерении улучшить эффективность государственного регулирования и решить вопрос с бюрократией: «У нас гигантская бюрократия, у нас чрезмерное регулирование. Нам нужно позволить строителям Америки строить».

Кандидат от республиканской партии Дональд Трамп в случае победы в президентских выборах США обещал дать Маску «влиятельную должность» в администрации.

В конце августа стало известно, что Трамп предложил Маску должность в кабинете министров или пост советника в своей администрации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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