Кремль: американские выборы являются внутренним делом США
Президентские выборы в США являются внутренним делом этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ну это внутреннее дело США. Мы, разумеется, внимательно отслеживаем все потоки информации, которые на этот счет идут из-за океана. Мы анализируем слова, которые говорятся. И конечно, главным образом будем делать выводы по заявлениям по темам, которые находятся на нашей повестке дня», – сказал он.
Песков призвал принимать во внимание тот факт, что еще полтора месяца действующий президент США демократ Джо Байден будет выполнять свои обязанности.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США.
Трампа уже поздравили с предполагаемой победой президент Украины Владимир Зеленский, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер ФРГ Олаф Шольц, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, глава Евросовета Шарль Мишель и др. Песков уточнил, что ему неизвестно о планах российского президента Владимира Путина поздравлять республиканца с победой на выборах.