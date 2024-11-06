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Кремль: американские выборы являются внутренним делом США

Ведомости

Президентские выборы в США являются внутренним делом этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ну это внутреннее дело США. Мы, разумеется, внимательно отслеживаем все потоки информации, которые на этот счет идут из-за океана. Мы анализируем слова, которые говорятся. И конечно, главным образом будем делать выводы по заявлениям по темам, которые находятся на нашей повестке дня», – сказал он.

Песков призвал принимать во внимание тот факт, что еще полтора месяца действующий президент США демократ Джо Байден будет выполнять свои обязанности.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США.

Трампа уже поздравили с предполагаемой победой президент Украины Владимир Зеленский, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер ФРГ Олаф Шольц, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, глава Евросовета Шарль Мишель и др. Песков уточнил, что ему неизвестно о планах российского президента Владимира Путина поздравлять республиканца с победой на выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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