Кремль: американские выборы являются внутренним делом США

«Ну это внутреннее дело США. Мы, разумеется, внимательно отслеживаем все потоки информации, которые на этот счет идут из-за океана. Мы анализируем слова, которые говорятся. И конечно, главным образом будем делать выводы по заявлениям по темам, которые находятся на нашей повестке дня», – сказал он.