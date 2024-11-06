Канадский эксперт рассказал о возможности переговоров по Украине при Трампе
Если избранный президент США Дональд Трамп действительно захочет разрешить украинский кризис за один день, то он должен будет учесть российскую точку зрения на природу конфликта. Об этом сказал «Ведомостям» на полях ежегодной сессии клуба «Валдай» содиректор группы по изучению геополитической экономии Манитобского университета (Канада) Алан Фриман.
Понимание позиций противоборствующих сторон в украинском конфликте, по мнению Фримана, будет возможно достичь только через диалог. «Но для его старта нужно учитывать реальность, что Украина не выигрывает, а Россия не проигрывает в боях. И сторонам нужно принять эту реальность. В каждой войне противники в конце концов вынуждены сесть за стол переговоров, даже если одна из сторон сдается. При этом я не думаю, что Киев готов договариваться с позиции капитуляции», – сказал политолог.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп получил достаточное количество голосов выборщиков для победы на президентских выборах. По данным газеты The New York Times , Трамп заручился как минимум 277 голосами при необходимых для победы 270, а его конкурентка от Демпартии Камала Харрис – 224. Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками объявил о своей победе и назвал себя 47-м президентом США.