Канадский эксперт рассказал о возможности переговоров по Украине при Трампе

Понимание позиций противоборствующих сторон в украинском конфликте, по мнению Фримана, будет возможно достичь только через диалог. «Но для его старта нужно учитывать реальность, что Украина не выигрывает, а Россия не проигрывает в боях. И сторонам нужно принять эту реальность. В каждой войне противники в конце концов вынуждены сесть за стол переговоров, даже если одна из сторон сдается. При этом я не думаю, что Киев готов договариваться с позиции капитуляции», – сказал политолог.