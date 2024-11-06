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Канадский эксперт рассказал о возможности переговоров по Украине при Трампе

Ведомости

Если избранный президент США Дональд Трамп действительно захочет разрешить украинский кризис за один день, то он должен будет учесть российскую точку зрения на природу конфликта. Об этом сказал «Ведомостям» на полях ежегодной сессии клуба «Валдай» содиректор группы по изучению геополитической экономии Манитобского университета (Канада) Алан Фриман.

Понимание позиций противоборствующих сторон в украинском конфликте, по мнению Фримана, будет возможно достичь только через диалог. «Но для его старта нужно учитывать реальность, что Украина не выигрывает, а Россия не проигрывает в боях. И сторонам нужно принять эту реальность. В каждой войне противники в конце концов вынуждены сесть за стол переговоров, даже если одна из сторон сдается. При этом я не думаю, что Киев готов договариваться с позиции капитуляции», – сказал политолог.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп получил достаточное количество голосов выборщиков для победы на президентских выборах. По данным газеты The New York Times , Трамп заручился как минимум 277 голосами при необходимых для победы 270, а его конкурентка от Демпартии Камала Харрис – 224. Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками объявил о своей победе и назвал себя 47-м президентом США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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