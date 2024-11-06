Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах президента США

«Сердечно поздравляю вас с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки. Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан», – говорится в поздравлении.