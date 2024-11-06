Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Заявление белорусского лидера опубликовано на официальном сайте Лукашенко.
«Сердечно поздравляю вас с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки. Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан», – говорится в поздравлении.
Выборы президента состоялись 5 ноября. Трамп в ходе выступления перед сторонниками 6 ноября объявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США. Позже республиканец преодолел необходимую отметку в 270 голосов выборщиков и официально выиграл на президентских выборах.
Трампа поздравили президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Аргентины Хавьер Милей и др.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о планах Владимира Путина поздравить Трампа с победой на выборах, и призвал не забывать, что США являются недружественной России страной. В МИД РФ заявили, что Россия не питает иллюзий в отношении избранного президента США Дональда Трампа, как и относительно нового состава конгресса, где республиканцы, предварительно, берут верх.