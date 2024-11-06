Трамп и Макрон договорились работать «над возвращением мира и стабильности»
Избранный президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили свою готовность «работать над возвращением мира и стабильности» перед лицом «продолжающихся крупных международных кризисов». Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
Общение лидеров продлилось около 25 минут. Во время разговора Макрон «подчеркнул важность роли Европы» и сказал Трампу, что он готов к совместной работе по вопросам, касающимся кризисов на Украине и Ближнем Востоке, когда тот вступит в должность в конце января 2025 г.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за Трампа проголосовал 51% избирателей, а за его соперницу, кандидата от демократов Камалу Харрис – 48%.