Трамп и Макрон договорились работать «над возвращением мира и стабильности»

Общение лидеров продлилось около 25 минут. Во время разговора Макрон «подчеркнул важность роли Европы» и сказал Трампу, что он готов к совместной работе по вопросам, касающимся кризисов на Украине и Ближнем Востоке, когда тот вступит в должность в конце января 2025 г.