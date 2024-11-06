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Трамп и Макрон договорились работать «над возвращением мира и стабильности»

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили свою готовность «работать над возвращением мира и стабильности» перед лицом «продолжающихся крупных международных кризисов». Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Общение лидеров продлилось около 25 минут. Во время разговора Макрон «подчеркнул важность роли Европы» и сказал Трампу, что он готов к совместной работе по вопросам, касающимся кризисов на Украине и Ближнем Востоке, когда тот вступит в должность в конце января 2025 г.

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за Трампа проголосовал 51% избирателей, а за его соперницу, кандидата от демократов Камалу Харрис – 48%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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