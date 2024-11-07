WSJ: у команды Трампа есть новая идея по завершению конфликта на Украине

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине ко дню своей инаугурации, и теперь ему приходится выбирать между конкурирующими предложениями советников, объединенными общей идеей – резким отходом от политики действующего президента Джо Байдена «столько, сколько потребуется» в вопросе вооружения Киева. Одно из новых предложений сводится к тому, что Киев пообещал бы не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет. Взамен США продолжили бы поставлять Украине оружие для гарантий безопасности в будущем. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на трех человек, близких к Трампу.