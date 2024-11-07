WSJ: у команды Трампа есть новая идея по завершению конфликта на Украине
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине ко дню своей инаугурации, и теперь ему приходится выбирать между конкурирующими предложениями советников, объединенными общей идеей – резким отходом от политики действующего президента Джо Байдена «столько, сколько потребуется» в вопросе вооружения Киева. Одно из новых предложений сводится к тому, что Киев пообещал бы не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет. Взамен США продолжили бы поставлять Украине оружие для гарантий безопасности в будущем. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на трех человек, близких к Трампу.
Согласно этому плану, линия фронта, по сути, останется на нынешнем месте, и обе стороны согласятся на создание демилитаризованной зоны шириной 1300 км. Кто будет охранять эту территорию, пока неясно, но один из советников Трампа сказал, что миротворческие силы, предположительно, не будут включать американские войска и не будут принадлежать финансируемому США международному органу, в частности, Организации Объединенных Наций.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп получил достаточное количество голосов выборщиков для победы на президентских выборах. По данным газеты The New York Times, Трамп заручился как минимум 277 голосами при необходимых для победы 270, а его конкурентка от демпартии Камала Харрис – 224. Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками объявил о своей победе и назвал себя 47-м президентом США.
В своей предвыборной кампании Трамп заявлял о готовности закончить боевые действия на Украине «в течение 24 часов» после вступления в должность президента.