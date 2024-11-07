Минобороны Польши отказалось сбивать ракеты над Украиной

В сентябре в НАТО сделали замечание Польше за призыв сбивать российские ракеты. Заместитель генсека НАТО Мирч Джоанэ заявил, что в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения. Таким образом он ответил на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о необходимости сбивать ракеты над Украиной.