Минобороны Польши отказалось сбивать ракеты над Украиной
Польским военным не следует перехватывать ракеты над Украиной. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radiozet.
Заявление в эфире было сделано в рамках ответа на вопрос журналиста о том, «должна ли Польша помогать Украине сбивать ракеты», на что министр ответил отрицательно.
В сентябре в НАТО сделали замечание Польше за призыв сбивать российские ракеты. Заместитель генсека НАТО Мирч Джоанэ заявил, что в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения. Таким образом он ответил на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о необходимости сбивать ракеты над Украиной.
30 августа заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский сообщал, что республика не рассматривает возможность сбивать ракеты над украинской территорией. Он отмечал, что западные страны предоставили Украине большое количество средств ПВО.