Песков назвал текст WSJ о новом плане команды Трампа по Украине абстрактным

6 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на трех человек, близких к Трампу, сообщил, что одно из новых предложений команды Трампа сводится к тому, что Киев пообещал бы не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет. Взамен США продолжили бы поставлять Украине оружие для гарантий безопасности в будущем. Согласно этому плану, линия фронта, по сути, останется на нынешнем месте, и обе стороны согласятся на создание демилитаризованной зоны шириной 1300 км. Кто будет охранять эту территорию, пока неясно, но один из советников Трампа сказал, что миротворческие силы, предположительно, не будут включать американские войска и не будут принадлежать финансируемому США международному органу, в частности, Организации Объединенных Наций.