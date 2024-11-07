Песков назвал текст WSJ о новом плане команды Трампа по Украине абстрактным
Cтатья The Wall Street Journal по поводу нового плана команды избранного президента США Дональда Трампа по разрешению ситуации на Украине слишком обезличена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Похоже на план Wall Street Journal по Украине, скорее», – сказал Песков, добавив, что публикации издания «носят все более и более абстрактный характер».
6 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на трех человек, близких к Трампу, сообщил, что одно из новых предложений команды Трампа сводится к тому, что Киев пообещал бы не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет. Взамен США продолжили бы поставлять Украине оружие для гарантий безопасности в будущем. Согласно этому плану, линия фронта, по сути, останется на нынешнем месте, и обе стороны согласятся на создание демилитаризованной зоны шириной 1300 км. Кто будет охранять эту территорию, пока неясно, но один из советников Трампа сказал, что миротворческие силы, предположительно, не будут включать американские войска и не будут принадлежать финансируемому США международному органу, в частности, Организации Объединенных Наций.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп получил достаточное количество голосов выборщиков для победы на президентских выборах. По данным газеты The New York Times, Трамп заручился как минимум 277 голосами при необходимых для победы 270, а его конкурентка от демпартии Камала Харрис – 224. Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками объявил о своей победе и назвал себя 47-м президентом США.
В своей предвыборной кампании Трамп заявлял о готовности закончить боевые действия на Украине «в течение 24 часов» после вступления в должность президента.