Google Maps удалил снимки военных объектов Украины
Сервис Google Maps удалил с карт снимки военных систем и объектов Украины, сообщил в своем Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.
«Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет все ок. Спасибо», – написал он.
3 ноября Коваленко сообщил, что Google в сервисе с картами выложил обновленные снимки, на которых видно расположение украинских военных систем. «Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого», – тогда написал он.
Спустя несколько дней, 6 ноября, Коваленко заявил, что планирует встречу с представителями Google. По его словам, компания обещала в дальнейшем блюрить военные объекты и системы.
Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.