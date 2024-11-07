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Путин: все чаще демократию начинают трактовать как власть меньшинства

Ведомости

Нынешний западный либерализм «выродился» в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, в результате чего все чаще под демократией там понимают власть не большинства, а меньшинства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.

«Все чаще демократию начинают трактовать как власть не большинства, а меньшинства. И даже противопоставляют традиционную демократию и народовластие некой абстрактной свободе, ради которой демократическими процедурами, выборами, мнением большинства и неангажированностью СМИ – некоторые считают – можно и пренебречь».

По его словам, западный либерализм теперь вылился в агрессию к любым независимым идеям, в рамках которого оправдываются неонацизм, расизм и даже массовый геноцид гражданского населения.

XXI ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 4 по 7 ноября в гостиничном комплексе «Поляна 1389» в Сочи. Темой заседания стало «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI в.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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