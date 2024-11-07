Путин: все чаще демократию начинают трактовать как власть меньшинства
Нынешний западный либерализм «выродился» в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, в результате чего все чаще под демократией там понимают власть не большинства, а меньшинства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.
«Все чаще демократию начинают трактовать как власть не большинства, а меньшинства. И даже противопоставляют традиционную демократию и народовластие некой абстрактной свободе, ради которой демократическими процедурами, выборами, мнением большинства и неангажированностью СМИ – некоторые считают – можно и пренебречь».
По его словам, западный либерализм теперь вылился в агрессию к любым независимым идеям, в рамках которого оправдываются неонацизм, расизм и даже массовый геноцид гражданского населения.
XXI ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 4 по 7 ноября в гостиничном комплексе «Поляна 1389» в Сочи. Темой заседания стало «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI в.».