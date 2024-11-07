Путин: все чаще демократию начинают трактовать как власть меньшинства

Нынешний западный либерализм «выродился» в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, в результате чего все чаще под демократией там понимают власть не большинства, а меньшинства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.