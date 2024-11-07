Путин рассказал о формировании нового мирового устройства

Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Темой заседания в этом году стало «Прочный мир – на какой основе?». Для участия в заседании прибыли представители из около 50 стран, в том числе 22 делегата из западных стран.