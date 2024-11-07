Путин рассказал о формировании нового мирового устройства
В настоящее время формируется совершенно новое мировое устройство, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«На наших глазах формируется совершенно новое мироустройство, непохожее на то, что мы знаем из прошлого. <...> Подымаются новые державы. Народы чуть яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении целей развития и справедливости», – утверждает президент.
Путин добавил, что в мире идет «не просто схватка за власть, а столкновение самих принципов отношений стран и народов». Следующие 20 лет будут более сложными, отметил президент.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Темой заседания в этом году стало «Прочный мир – на какой основе?». Для участия в заседании прибыли представители из около 50 стран, в том числе 22 делегата из западных стран.