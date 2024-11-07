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Путин рассказал о формировании нового мирового устройства

Ведомости

В настоящее время формируется совершенно новое мировое устройство, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«На наших глазах формируется совершенно новое мироустройство, непохожее на то, что мы знаем из прошлого. <...> Подымаются новые державы. Народы чуть яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении целей развития и справедливости», – утверждает президент.

Путин добавил, что в мире идет «не просто схватка за власть, а столкновение самих принципов отношений стран и народов». Следующие 20 лет будут более сложными, отметил президент.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Темой заседания в этом году стало «Прочный мир – на какой основе?». Для участия в заседании прибыли представители из около 50 стран, в том числе 22 делегата из западных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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