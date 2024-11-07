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Путин: в многополярном мире не должно быть униженных стран

Ведомости

В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя униженным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.

«При выстраивании новой мировой архитектуры всем нам важно не повторить ошибок конца прошлого века, когда Запад попытался навязать всем свою глубоко, на мой взгляд, поручную, чреватую новыми конфликтами модель выхода из холодной войны. В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным», – заявил Путин.

Только в этом случае, пояснил президент, получится создать долгосрочные условия для справедливого и безопасного развития.

XXI ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 4 по 7 ноября в гостиничном комплексе «Поляна 1389» в Сочи. Тема заседания: «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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