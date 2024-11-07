Путин: в многополярном мире не должно быть униженных стран

«При выстраивании новой мировой архитектуры всем нам важно не повторить ошибок конца прошлого века, когда Запад попытался навязать всем свою глубоко, на мой взгляд, поручную, чреватую новыми конфликтами модель выхода из холодной войны. В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным», – заявил Путин.