Путин: в многополярном мире не должно быть униженных стран
В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя униженным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.
«При выстраивании новой мировой архитектуры всем нам важно не повторить ошибок конца прошлого века, когда Запад попытался навязать всем свою глубоко, на мой взгляд, поручную, чреватую новыми конфликтами модель выхода из холодной войны. В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным», – заявил Путин.
Только в этом случае, пояснил президент, получится создать долгосрочные условия для справедливого и безопасного развития.
XXI ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 4 по 7 ноября в гостиничном комплексе «Поляна 1389» в Сочи. Тема заседания: «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».